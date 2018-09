Hoàng Anh làm bóng ma, 'ám' ni cô Huyền Trân

Hai học trò của Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang có màn kết hợp ấn tượng trong liveshow 5 Giọng hát Việt nhí, tối 20/9.

Chương trình Giọng hát Việt nhí đã đi được hơn nửa chặng đường. Chỉ còn 2 liveshow nữa quán quân của năm nay sẽ lộ diện. Cuộc thi ngày càng kịch tính hơn vì sự so kè không chỉ giữa thí sinh các đội với nhau mà còn giữa các thành viên cùng một đội.

Đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh có hai gương mặt tiềm năng là cô bé tu tại gia Lê Thanh Huyền Trân và câu bé Nguyễn Hoàng Anh. Tuần này, mỗi thí sinh có 2 tiết mục dự thi: hát đơn ca và song ca cùng thành viên đội mình. Hoàng Anh gây ấn tượng khi khoe giọng hát khỏe trong ca khúc Ôi quê tôi. Ở phần hai của chương trình, thí sinh nhí hóa thân thành bóng ma, kết hợp cùng Huyền Trân trong vở nhạc kịch kinh điển The Phantom of the opera và ca khúc Hoa vàng mấy độ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lần này, Hoàng Anh tập trung thể hiện tài năng ca hát nhiều hơn là những động tác vũ đạo, khiến khán giả bất ngờ.

Bé Trần Linh Nhi của đội Lam Trường có chất giọng đầy nội lực nên luôn chọn những ca khúc khó. Liveshow 5, Linh Nhi hát Lời ru cho con đầy cảm xúc. Thí sinh thứ hai của đội anh Hai là cô bé Trần Kayon Thiên Nhâm xuất hiện nhẹ nhàng, vui tươi với ca khúc Em đi trên cỏ non. Đội Cẩm Ly, hai cái tên Thiện Nhân và Mai Chí Công được nhiều khán giả yêu mến. Tuần này Thiện Nhân sắm vai cô gái Khmer hát Sóc Sơ bai Sóc Trăng còn Mai Chí Công biểu diễn ca khúc tiếng Anh tự chọn Greatest love of all. Trong đêm thi này không có thí sinh nào bị loại nhưng tỷ lệ bình chọn của khán giả cho các thí sinh cũng quyết định kết quả của đêm liveshow 6.

Ngoài các tiết mục dự thi của những giọng ca nhí, hai ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt là Bùi Anh Tuấn và Thảo My làm khách mời, song ca Quay về trong mơ.

Jennifer Phạm mặc váy hai màu đen và cam cam rực rỡ, dẫn chương trình cùng MC Thanh Bạch.

Mở màn đêm thi, thí sinh Trần Kayon Thiên Nhâm của đội Lam Trường chọn phong cách biểu diễn nhẹ nhàng, vui tươi với ca khúc 'Em đi trên cỏ non' (xem video).

Thí sinh tu tại gia Lê Thanh Huyền Trân tiếp tục với một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 'Cát bụi'. Cô bé mặc áo dài trắng, thả hồn vào những giai điệu sâu lắng, giàu triết lý (xem video).

Cậu bé quê Lai Châu Mai Chí Công gây bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình bảnh bao trong trang phục vest, thể hiện ca khúc 'Greatest love of all' đầy cảm xúc (xem video).

Bé Nguyễn Thiện Nhân hóa thân thành cô gái Khmer, hát 'Sóc sơ bai Sóc Trăng'. Cô bé vừa hát vừa múa, khoe vẻ xinh xắn đáng yêu và giọng hát ngọt ngào, được khán giả cổ vũ nồng nhiệt (xem video).

Linh Nhi của đội Lam Trường biểu diễn 'Lời ru cho con' sâu lắng, êm dịu (xem video).

Cậu bé tóc xù Nguyễn Hoàng Anh mặc áo dài, khoe chất giọng khỏe và phong cách trình diễn đầy biểu cảm trong 'Ôi quê tôi' (xem video).

6 thí sinh với 6 màu sắc âm nhạc và phong cách khác nhau tranh tài trong liveshow 5. Hồ Hoài Anh khen các bé đã làm tốt phần thi của mình. Cẩm Ly đánh giá các thí sinh biết hoàn thiện mình mỗi ngày, phong cách ngày càng định hình, chững chạc, bản lĩnh hơn. Đêm này 6 giọng ca chưa có sự đột phá mà chỉ tô đậm thêm cá tính của mình. Lam Trường khen Chí Công hát thoải mái, tự nhiên, Linh Nhi thể hiện những quãng cao rất ấn tượng.

Sau phần thi đơn ca là những tiết mục song ca. Thiên Nhâm và Linh Nhi hòa giọng trong 'Giấc mơ của tôi' và 'Kiên Giang mình đẹp lắm' (xem video).

Hai thí sinh Thiện Nhân và Chí Công của đội Cẩm Ly kết hợp trong ca khúc 'Thương nhau lý tơ hồng'. Hai bé mặc trang phục bà ba, áo dài, biểu diễn tươi vui (xem video).

Hoàng Anh đóng vai bóng ma nhà hát, 'ám' ni cô Huyền Trân trong hai ca khúc 'Hoa vàng mấy độ' và 'The phantom of the opera' (xem video).

Lam Trường khen Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang chọn ca khúc hay và ý tưởng dàn dựng tiết mục của Huyền Trân, Hoàng Anh ấn tượng. Thiên Nhâm tiến bộ nhiều khi hát nhạc dân ca, Linh Nhi máu lửa và đầy nội lực. Cẩm Ly cho rằng các tiết mục song ca rất đặc sắc, khiến chị bất ngờ.

Hương Giang

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng