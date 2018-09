Hoài Linh khóc và nhận cô gái suy thận làm con nuôi

Đêm tứ kết 1 của 'The Winner Is', diễn ra tối 7/9 đã làm không ít khán giả xúc động trước trường hợp của Thái Trân, người phụ nữ vượt qua nỗi đau bệnh tật để thực hiện ước mơ ca hát. Thái Trân sinh năm 1980, đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời vì bạo bệnh. Hơn 4 năm qua, cứ cách một ngày, cô phải vào viện lọc máu. Hiện tại, cô bị suy tim cấp độ 4, suy thận giai đoạn cuối. Lúc đăng ký thi 'The Winner Is', Thái Trân chỉ mong được cất giọng hát, truyền tải tinh thần sống lạc quan đến mọi người. Sau khi vượt qua vòng loại, cô bước vào đêm tứ kết với ca khúc 'Nếu chỉ còn một ngày để sống'. Cô phải thi đấu trực tiếp với Thái Sơn, người chiến thắng ở bảng dành cho ca sĩ không chuyên nghiệp để tìm kiếm cơ hội bước sâu vào cuộc thi.