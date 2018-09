Hoài Linh, Hồng Vân rơi nước mắt trên ghế nóng

Micheal Buble là nhân vật trong tập 3 của Khương Ngọc và bé Hoàng Quân. Cả hai quyết định chọn nhạc phẩm "Save the last dance for me" để tranh tài. Ở tiết mục này, Khương Ngọc đóng vai một nhạc sư hướng dẫn một lớp học nhảy. Cậu học trò Hoàng Quân tinh nghịch, sáng tạo thêm những bước nhảy đột phá, tạo nên sự mới lạ cho các bạn. Hoàng Quân trong trang phục sơ mi bụi bặm, khiến người xem thích thú trong màn trình diễn mang tính chất nhạc kịch, kết hợp cả diễn xuất, ca nhạc và vũ đạo. (xem video)