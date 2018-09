Hoài Linh diễn kịch với người mẫu Thành An

Danh hài song ca và diễn kịch để mừng sinh nhật Siêu mẫu ấn tượng 2012.

Bận rộn với lịch biểu diễn kín mít, danh hài Hoài Linh vẫn nhận lời biểu diễn trong chương trình ca nhạc Ngày không em. Đây là đêm nhạc đặc biệt quy tụ gần 30 ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của TP HCM. Trong đó, ca sĩ - người mẫu Nguyễn Thành An được xem như nhân vật chính.

Trong chương trình, Hoài Linh sẽ song ca với Thành An ca khúc Bến vắng đợi chờ của nhạc sĩ Hàn Châu. Đây là bài hát được đạo diễn Minh Khôi mua độc quyền cho giọng hát Thành An. Ca khúc thuộc thể loại dân ca - trữ tình, phù hợp với giọng hát ngọt ngào của danh hài Hoài Linh và chàng siêu mẫu mới lấn sân ca hát.

Đặc biệt, Hoài Linh và Thành An còn vào vai cha con trong một tiểu phẩm do nghệ sĩ Trường Giang viết riêng cho họ. Thành An sẽ đóng vai một thanh niên đam mê ca hát, với mong muốn trở thành ca sĩ nên buộc phải tìm mọi cách thuyết phục cha. Lần đầu tiên kết hợp, họ hy vọng sẽ mang đến những điều mới lạ, hấp dẫn cho khán giả.

Nguyễn Thành An và Hoài Linh.

Nguyễn Thành An đoạt giải Siêu mẫu ấn tượng và từng vào top 5 cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2012. Tuy đoạt thành tích khá cao, Thành Anh lại ít đi diễn thời trang mà "án binh bất động" tập luyện để chuyển sang ca hát. Hồi tháng 8, được sự hỗ trợ của chuyên gia trang điểm Hạ My, Nguyễn Thành An đã ra mắt MV đầu tay. Anh gây bất ngờ khi sở hữu chiều cao 1m85, gương mặt điển trai, phong cách hiện đại nhưng giọng hát lại rất "ngọt". Nguyễn Thành An quyết định theo đuổi dòng nhạc dân ca - trữ tình, chứ không chọn thể loại nhạc trẻ để dễ nổi tiếng.

Tham gia chương trình Ngày không em để ủng hộ và chúc mừng sinh nhật Thành An vào 20h 23/10 tại sân khấu 126 (TP HCM) có nhiều nghệ sĩ. Trong đó, Vy Oanh đã hủy tour du lịch châu Âu để ở lại hát giúp vui cho "đàn em". Ngoài ra, còn có các tên tuổi như ca sĩ Thanh Thảo, Hoàng Châu, Khánh Ngọc, Lương Bích Hữu, nghệ sĩ Kim Tử Long, Thoại Mỹ...

Hàn Quốc Việt