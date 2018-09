Hoài Linh chứng tỏ quyền lực trên ghế nóng

Chương trình VN's Got Talent bắt đầu lên sóng mùa thứ 3 vào tối 28/9, với các tiết mục dự thi đa dạng. Thí sinh Bùi Văn Tự khoe tài vẽ tranh độc đáo. Khởi nguồn từ công việc làm thêm là dựng hòn non bộ và tiểu cảnh, khi nhìn ánh đèn hắt vào viên đá in lên tường tạo thành hình ảnh, anh sinh viên ngành xây dựng này đã nghĩ ra ý tưởng thể hiện một bức tranh phản chiếu hình ảnh Bác Hồ trong chủ đề hướng về Biển Đông.