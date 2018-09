Hoài Linh 'chặt' Mr. Đàm tới tấp trên 'ghế nóng'

Huyền Thanh là một trong những thí sinh chịu nhiều tổn thương trong cuộc sống. Trước khi lập gia đình rồi sinh con, cô nặng 50-53kg. Sau khi có bầu bé đầu tiên, cô tăng hơn 40kg, khi có bé thứ hai lại tăng thêm 15kg. Do tăng cân quá nhiều, cô phải nghỉ việc ở ngân hàng. Hiện tại cô làm mẹ đơn thân và bán hàng online tại nhà. Huyền Thanh ngậm ngùi, lý do ly hôn thì có nhiều nhưng một phần do cô quá mập nên chồng quan hệ với người khác. Cô thừa nhận, do bản thân sai khi không biết cách chăm sóc cơ thể chứ hoàn toàn không phải lỗi của chồng cũ. Ở tập 1, cô nhảy bài 'Elizabeth' cùng Quang Đăng. Sau tập 1, cô giảm được 1,5kg (xem video phần thi của Huyền Thanh).