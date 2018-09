Hoài Linh bị trêu 'luồn cúi' bé Bảo Ngọc

Khép lại liveshow 7 là tiết mục của cô trò Thúy Uyên - Trang Thư với ca khúc 'Come and get it' trong vai ca sĩ Selena Gomez. Trang Thư khiến khán giả ngạc nhiên khi em thể hiện y hệt phiên bản gốc, từ động tác đến từng bước nhảy (xem video).