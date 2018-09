Hoài Lâm, Vy Oanh hóa trang xuất sắc

Con trai Hoài Linh 'biến hóa' giống hệt Sơn Tùng M-TP, còn Vy Oanh ấn tượng với vai nữ ca sĩ Ji Yeon của nhóm T-ara.

Trải qua 9 tuần thi đầy màu sắc, các thí sinh của Gương mặt thân quen mùa thứ hai ngày càng hào hứng và sung sức với thử thách sắm vai các nhân vật nổi tiếng, khoe giọng hát. Còn 2 tuần thi nữa, họ sẽ bước vào đêm gala chung kết.

Show 10 mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả truyền hình với các màn hóa trang đặc sắc, đầy bất ngờ. Ca sĩ Vy Oanh thể hiện nhân vật Ji Yeon của nhóm nhạc Hàn Quốc T-ara, hát Cry cry, Minh Thuận chinh phục thử thách giả làm "bà mẹ một con" Hồ Ngọc Hà biểu diễn Từ ngày anh đi, Vương Khang hóa Ceelo Green hát Crazy and forget you, Ngân Quỳnh vào vai ca sĩ Jimmii Nguyễn thể hiện ca khúc Nhớ về em, Hoài Lâm giả Sơn Tùng M-TP trình diễn Em của ngày hôm qua và cuối cùng, ca sĩ MiA sắm vai một nhân vật của nhóm Yvis hát ca khúc What does the fox say.

Phương Thanh trở lại sân khấu với vai trò khách mời, hát lại ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị là Trống vắng.

MC Thanh Bạch xuất hiện trên sân khấu sau tiết mục sôi động của vũ đoàn.

Ca sĩ Vy Oanh mở màn với hình ảnh thành viên Ji Yeon của nhóm nhạc Hàn Quốc T-ara, biểu diễn ca khúc 'Cry cry'. Khó khăn của Vy Oanh là 'bản chính' có vũ đạo tuyệt đẹp và nhiều động tác lạ trong khi phong cách của cô lại thiên về nhẹ nhàng, mềm mại. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã có tiết mục ấn tượng trong đêm thi thứ 10.

Diện áo đỏ rực và trang điểm sắc sảo, Vy Oanh hát và nhảy sôi động cùng vũ đoàn, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn trình diễn này.

Nhạc sĩ Đức Huy cho rằng Vy Oanh bắt chước Ji Yeon rất giống, Mỹ Linh khen nữ ca sĩ đã hoàn toàn 'lột xác' trong tuần này còn Hoài Linh nhận xét Vy Oanh có vũ đạo đẹp mắt (xem video).

Vương Khang với thử thách thể hiện nhân vật nhạc sĩ da màu nổi tiếng Ceelo Green. Anh diện trang phục lấp lánh, đeo kính sành điệu kết hợp cùng vũ đoàn biểu diễn ca khúc 'Crazy and forget you'. Ngoại hình tròn trịa không còn là trở ngại mà còn khiến chàng ca sĩ giống 'bản chính' hơn. Vương Khang phải hy sinh cả mái tóc để có tạo hình hoàn hảo. Vương Khang giữ phong độ ổn định qua từng tuần thi và được nhiều khán giả yêu mến.

Chàng ca sĩ sung sướng cười tít mắt khi được cả ba giám khảo khen ngợi và bày tỏ sự thích thú với tiết mục của anh.

(xem video).

Diễn viên Ngân Quỳnh ra sân khấu với tạo hình của ca sĩ Jimmii Nguyễn, hát 'Nhớ về em'. Kiểu tóc dựng đứng, băng đô cài trên trán và trang phục, phụ kiện bụi bặm của Ngân Quỳnh khiến khán giả dễ dàng nhận ra nhân vật chị thể hiện.

Ngân Quỳnh trình diễn với giọng hát và những cử chỉ quen thuộc của Jimmii Nguyễn.

Hoài Linh khen Ngân Quỳnh luyến láy và nhả chữ khá giống Jimmii Nguyễn. Danh hài còn tinh tế chỉ ra nếu nữ diễn viên hát hụt hơi hơn một chút sẽ giống Jimmii Nguyễn hơn nữa (xem video).

Hoài Lâm trong vai ca sĩ Sơn Tùng M-TP hát 'Em của ngày hôm qua' cùng vũ đoàn.

Hoài Lâm thể hiện nỗ lực khi hát giọng gió và tập đọc rap giống bản chính. Anh còn có các động tác như chu môi, búng tay điệu nghệ rất giống Sơn Tùng M-TP. Khán giả trẻ thích thú gọi vang tên Hoài Lâm khi tiết mục kết thúc.

Mỹ Linh khen Hoài Lâm hát live còn hay hơn cả Sơn Tùng M-TP. Hoài Linh cũng phải công nhận con trai anh đã có bước đột phá trong show diễn thứ 10 (xem video).

Minh Thuận mặc gợi cảm, vào vai ca sĩ Hồ Ngọc Hà hát ca khúc 'Từ ngày anh đi'. Nam ca sĩ chia sẻ: 'Minh Thuận hứa sẽ cố gắng hết sức để làm Hồ Ngọc Hà vui. Kỳ này là một thách thức rất lớn đó là giọng hát đặc trưng nhẹ, khàn rất khó bắt chước. Ngoài ra những động tác tinh tế, dứt khoát của Hồ Ngọc Hà khi biểu diễn cũng làm tôi căng thẳng một chút'.

Trong tạo hình như Nữ hoàng Cleopatra, Minh Thuận khoe vũ đạo bốc lửa cùng vũ đoàn. Tuy nhiên giọng hát của nam ca sĩ chưa thật giống 'bà mẹ một con' vì đôi chỗ giọng quá nhẹ, không rõ lời.

Các giám khảo vẫn khen ngợi Minh Thuận vì phần hóa trang của anh rất công phu, cầu kỳ. Đức Huy ấn tượng khi xem Minh Thuận vừa hát vừa nhảy trên giày cao gót còn Hoài Linh thì cho rằng giọng hát của Minh Thuận chưa 'thều thào' bằng Hồ Ngọc Hà (xem video).

Ca sĩ MiA giả thành viên nhóm nhạc Yvis, biểu diễn ca khúc 'What does the fox say'. Cô diện trang phục ngộ nghĩnh như một chú cáo, nhí nhảnh bên các nam vũ công.

Tiết mục sinh động, dễ thương của MiA khiến khán giả rất thích thú (xem video).

Các giám khảo cũng khen tiết mục của MiA hồn nhiên, cuốn hút người xem, đặc biệt là các em thiếu nhi.

Phương Thanh gây bất ngờ khi hóa trang như một người châu Phi làm khách mời trong show 10. 'Chị Chanh' hát lại 'Trống vắng' - ca khúc từng làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ.

Phương Thanh từng là thí sinh 'Gương mặt thân quen' mùa đầu tiên nên biểu diễn rất tự tin (xem video).

Hoài Lâm xuất sắc về nhất tuần 10, nhận giải thưởng 100 triệu đồng. Đây là lần thứ ba con trai Hoài Linh giành chiến thắng tuần. Show 11 'Gương mặt thân quen 2014' phát sóng vào 21h15 trên kênh VTV3 vào ngày 7/6.

