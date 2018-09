Hoài Lâm tự nhận mình là 'trẻ trâu'

Ca sĩ 20 tuổi gây bất ngờ khi thử sức làm đạo diễn, thực hiện phim ngắn đầu tay về tình cha con.

Sau thời gian hoạt động tích cực trong cả hai lĩnh vực ca nhạc và phim ảnh, Hoài Lâm chia sẻ, anh có thêm đam mê làm đạo diễn. "Theo các đoàn phim, thấy đạo diễn là người cầm trịch, chỉ đạo mọi hoạt động để tạo nên một tác phẩm điện ảnh, tôi thấy rất 'oai' nên âm thầm học lỏm. Tôi ước mơ sẽ có lúc tự mình thực hiện một bộ phim và bây giờ điều đó đã trở thành sự thật", quán quân Gương mặt thân quen nói.

Hoài Lâm bảnh bao trong buổi ra mắt phim ngắn 'Làm cha' tại TP HCM.

Hoài Lâm vừa giới thiệu phim ngắn đầu tay Làm cha. Bộ phim kể về cuộc sống yên bình của hai cha con làm nghề chăn dê tại một vùng quê hẻo lánh ở miền Trung. Cậu con trai rất yêu thương cha nhưng vẫn mang trong lòng ước mơ được tự do vẫy vùng, làm những điều mình thích. Một ngày, anh xin cha được bỏ nghề chăn dê để đi theo nghề chài lưới với ước mơ được đổi đời nhưng không thành. Không nản lòng, anh lại tiếp tục lên thành phố tìm cơ hội làm giàu, để lại người cha già còm cõi một mình nơi quê nhà ngóng con từng ngày. Sau 3 năm, người con trai phấn đấu trở thành chủ của một cơ sở chăm sóc hoa cảnh lớn. Ngày trở về, gặp lại người cha, cậu mới hiểu ý nghĩa của hai từ "Tự do". Hoài Lâm quan niệm: "Tự do không chỉ mang ý nghĩa là làm điều mình thích mà phải làm những điều mà mình không phải hối hận sau này".

Nam ca sĩ được nhiều fan nữ yêu mến, ủng hộ.

Bộ phim ngắn được thực hiện dưới dạng MV ca nhạc, với độ dài 20 phút do chính Hoài Lâm lên ý tưởng và đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính. Vai người cha do diễn viên Khương Thịnh thể hiện. Với kinh nghiệm dày dặn, Khương Thịnh đã hoàn thành nhân vật người cha trọn vẹn. Anh còn góp phần hỗ trợ và tạo cảm xúc cho Hoài Lâm nhập vai người con thuyết phục hơn. Hai ca khúc Làm cha và Quay về trong phim do chính Hoài Lâm thể hiện.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình làm phim, quán quân Gương mặt thân quen cho biết, lúc đầu anh không tự tin vào mình. "Tôi thấy mình còn trẻ trâu lắm nhưng tràn đầy đam mê. Ban đầu tôi không chắc sẽ hoàn thành được tác phẩm này mà chỉ nghĩ theo hướng hên xui. Hên mà thành công thì phát hành còn xui mà thất bại thì bỏ luôn. Nhưng không ngờ sau bao nỗ lực cùng ê kíp, cuối cùng chúng tôi đã cho ra mắt sản phẩm đúng thời gian dự định", nam ca sĩ nói.

Hoài Lâm và diễn viên Khương Thịnh trong vai hai cha con, diễn xuất trên phim trường ở Phan Rang, Ninh Thuận.

Phần lớn những cảnh quay của Làm cha được thực hiện ngoài trời nên yếu tố thời tiết đóng vai trò quan trọng. Đoàn phim quay trong 2 ngày thì một ngày gặp mưa bão tầm tã. Hoài Lâm phải gọi điện cầu cứu bố nuôi Hoài Linh và được chỉ dẫn nên thắp nhang cúng nhưng vẫn không ăn thua. Cuối cùng Hoài Lâm vẫn quyết định quay cảnh người con trai trở về tìm cha trong điều kiện giông bão khắc nghiệt. "Không ngờ, khi quay xong, chúng tôi lại thấy những thước phim ấy đạt hiệu ứng ánh sáng và cảm xúc vượt ngoài mong đợi", ca sĩ kiêm đạo diễn 20 tuổi vui mừng chia sẻ.

