Hoài Lâm lại gây xôn xao khi cầu hôn cháu nội NSƯT Bảo Quốc

Nam ca sĩ viết những lời 'có cánh' gửi đến bạn gái trên trang cá nhân.

Ngày 11/11, Hoài Lâm chia sẻ ảnh anh và bạn gái Hoàng Ngọc trên tài khoản instagram. Hoài Lâm viết một đoạn khá mùi mẫn, nhiều fan cho rằng đó là lời bài thơ hoặc bài hát. Trong đó, có đoạn: "Và ngày đó sẽ đến. Em mặc áo cô dâu. Em sẽ bước qua cầu. Mình cầm tay trong tay. Anh chỉ ước nhiêu thôi. Cho đến hết cuộc đời. Will you marry me?". Sau đó, nam ca sĩ "tag" tên tiếng Anh của Hoàng Ngọc là Cindy Lữ. Các fan lại tiếp tục "phát sốt" vì hành động này của con trai nuôi Hoài Linh.

Những lời 'có cánh' Hoài Lâm mới viết trên trang cá nhân để gửi đến bạn gái.

Hoài Lâm, 21 tuổi, lần đầu công khai mối quan hệ với Hoàng Ngọc hôm 31/10. Hôm đó, anh đăng ảnh được Hoàng Ngọc hôn má và viết: "Người yêu tui nè nha". Rất nhiều fan đã bày tỏ sự bất ngờ và gửi lời chúc mừng nam ca sĩ.

Người yêu Hoài Lâm tên Lư Bảo Hoàng Ngọc, là cháu nội của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc. Bạn bè thường gọi Hoàng Ngọc là Cindy. Cô năm nay 19 tuổi.

Sau khi Hoài Lâm đăng bức ảnh Hoàng Ngọc hôn má anh, nhiều khán giả vui mừng khi nam ca sĩ có người yêu, nhưng không ít fan lớn tuổi cho rằng anh không nên làm như vậy. Họ phản ứng khá dữ dội.

Cặp đôi còn rất trẻ nhưng đã nghĩ đến chuyện làm đám cưới.

Trước nhiều ý kiến trái chiều, Hoài Lâm vẫn không nao núng. Anh kể, anh đã gặp Hoàng Ngọc cách đây 5 năm. Đến thời điểm này, Hoài Lâm đã tỏ ý muốn cưới cô về làm vợ. "Anh yêu em không phải vì em đẹp hay em xinh mà vì do cả hai thứ đó em đều có. Em còn có nhiều hơn thế. Mắt em bị cận không nhìn thấy xa được nên em rất hay bị dụ, cụ thể hơn là anh dụ. Thứ hai, anh muốn cưới em không phải vì em đẹp đâu nhưng em xinh lắm, đối với anh em xinh xắn muốn xỉu. Vì mình đã có 5 năm rồi mà vẫn không có gì thay đổi cả. Anh luôn đi tìm cái mới để thử thách nhưng có lẽ ông trời muốn anh phải giữ cái duyên, anh thì nợ em vô đối".

Cúc Hoa