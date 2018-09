Hoài Lâm hai lần ôm hôn MiA trên sân khấu

Sự có mặt của cậu em thân thiết khiến MiA vô cùng xúc động. Cô bật khóc trên sân khấu và mắc lỗi quên lời trong phần thể hiện các ca khúc acoustic nổi tiếng như: Nơi tình yêu kết thúc, As long as you love, Dường như ta đã, Bóng mây qua thềm... Hoài Lâm phải chạy lên sân khấu hát cùng MiA để cổ vũ tinh thần 'đàn chị'. Màn song ca đầy ngẫu hứng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.