Hoà Minzy giành giải nhất vì hát quá giống Thanh Hoa

Võ Hạ Trâm đóng Marc Anthony với nhạc phẩm 'I need to know'. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, khó khăn nhất của cô trong việc hoá thân vào nhân vật gốc là ánh mắt gợi cảm của người đàn ông này. Ngoài ra, cô còn đội tóc giả và tỏ ra dáng vẻ ngầu khi trình diễn. (xem video)