Hoa hậu Xuân Hương hội ngộ Giáng My tại chung kết cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My vừa xuất hiện trong đêm chung kết The Beauty 2017 – Đẳng cấp phái đẹp do Hoa hậu Xuân Hương làm trưởng ban tổ chức, vào ngày 28/12, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.