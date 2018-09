Hoa hậu Thùy Dung quyết định không tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia

Người đẹp Đà Nẵng cho biết, cô được đề cử trở thành đại diện của Việt Nam nhưng vì lý do gia đình, cô đành từ chối.

Thông tin Thùy Dung dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 được công chúng quan tâm bởi sau 9 năm đăng quang, cô mới có cơ hội tham gia một đấu trường nhan sắc quốc tế. Bản thân cô cũng tự tin rằng mình đã đủ 'chín' về cả ngoại hình và trải nghiệm cuộc sống để cạnh tranh với thí sinh các nước. Tuy nhiên mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2008 đã quyết định rút khỏi cuộc thi này, dù phía đơn vị nắm bản quyền đang hoàn tất hồ sơ gửi lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Thùy Dung quyết định rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 vì lý do bận việc gia đình.

Trên trang cá nhân, Thùy Dung chia sẻ, cô cám ơn đơn vị giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) đã tin tưởng đề cử cô trở thành đại diện của Việt Nam trong năm nay. Sự ủng hộ của khán giả dành cho cô trong cuộc thi này cũng khiến cô rất vui và tự hào. "Nhưng thật không may, trùng với thời gian diễn ra cuộc thi, gia đình lại thông báo có việc quan trọng và kế hoạch lâu dài dành cho Dung nên Dung không thể đi thi như dự định và mong muốn của mình. Dung thấy rất tiếc nuối và tự bản thân chưa làm được gì nhiều. Thôi thì số phận đã an bài vậy rồi nên chúng ta hãy cùng chúc cho những đại diện hiện tại của Việt Nam trên đấu trường quốc tế những lời chúc may mắn nhất, truyền cho họ sự tự tin và lời động viên khích lệ thật mạnh mẽ để họ vững tin trên mỗi bước chân đi của mình", Thùy Dung viết.

Trước quyết định rút khỏi Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 của Thùy Dung, rất nhiều bạn bè, trong đó có Hoa hậu Mỹ Linh và khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối.

Sau 9 năm đăng quang, cô càng mặn mà về nhan sắc.

Thùy Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008 khi mới 18 tuổi. Thời điểm đó, người đẹp Đà Nẵng vướng lùm xùm chưa tốt nghiệp cấp 3. Vài năm trở lại đây, Thùy Dung thi thoảng mới xuất hiện tại các hoạt động showbiz hoặc nhận lời diễn thời trang cho một số nhà thiết kế thân thiết. Tâm sự với Ngoisao.net, Thùy Dung nói, tính cách cô khá khép kín, không bon chen, né tránh scandal vì muốn có một cuộc sống giản dị và bình yên. Mặc dù bố mẹ, chị gái đã chuyển sang Mỹ định cư từ nhiều năm nhưng cô vẫn ở Sài Gòn để học tập, làm việc.