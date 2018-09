Hoa hậu Thu Thủy phản biện gay gắt trên truyền hình

Hoa hậu Việt Nam 1994 vẫn bình tĩnh đối đáp lại vị khách mời Trần Vịnh trong chương trình 'Giai điệu Tự hào'.

Tham gia chương trình Giai điệu Tự hào tháng 12 với vai trò khách mời bình luận, Hoa hậu Thu Thủy đã nhận xét tiết mục biểu diễn Vì nhân dân quên mình của Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn và Cao Minh là hay nhưng quá an toàn, hơi lạc lõng. Tuy nhiên ý kiến của cô đã bị khách mời bình luận lớn tuổi Trần Vịnh phản bác gay gắt.

Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thủy thể hiện tài ăn nói sắc sảo trong ghế bình luận của 'Giai điệu Tự hào' tháng 12, phát sóng trên VTV 1 vào tối 26/12.

Ca ngợi quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân, ca khúc Vì nhân dân quên mình trở thành bài hát truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, được sử dụng làm nhạc hiệu cho các chương trình phát thanh và truyền hình. Là chủ đề của chương trình Giai điệu Tự hào, bài hát không được phá cách nhiều trong cách thể hiện. Thay vì thể hiện chất tráng ca như trong các bản thu cũ, bốn nghệ sĩ thành danh của dòng nhạc cách mạng Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn và Cao Minh hát vui tươi hơn. (xem video)

Tuy thể hiện ca khúc một cách tròn trịa, điêu luyện nhưng các nghệ sĩ vẫn bị Hoa hậu Thu Thủy chê bai: “Theo tôi thì đây là cách thể hiện quá an toàn và hơi thiếu sáng tạo. Tôi xin lỗi các nghệ sĩ, các anh đã hát rất hay ca khúc này nhưng nó vẫn quá an toàn so với tôi. Vì vậy tiết mục biểu diễn không đủ để khiến những người trẻ, ít nhất là trẻ như tôi và trẻ hơn tôi... có một cảm xúc mới”.

Ý kiến của Hoa hậu đã bị Đạo diễn quân đội Trần Vịnh phản bác: “Những cách thể hiện mới tôi hoàn toàn không tán thành. Không thể nào để chiều lớp trẻ, lại đi viết lại ca khúc dựa theo thị hiếu. Ca khúc không thể uốn mình cho các chị. Các chị phải học lịch sử, phải nghiên cứu, để thấy cha ông, chiến đấu như thế nào”.

Tiến sĩ Đoàn Hương không đứng về phía Hội đồng bình luận lớn tuổi mà lại khá hài hước đáp lời: “Quan điểm của anh Trần Vịnh rất đanh thép! Tôi không có gì phản đối. Tôi tuy già nhưng tính lại lăng nhăng, có khi lại trẻ hơn các bạn. Cho nên tôi nghĩ, các bạn được quyền làm mới tất cả các ca khúc. Chúng ta không thể xem giống như những năm 60 - 70 trên sân khấu như hồi chúng tôi còn trẻ xem được nhưng làm mới phải nghĩ tới giới hạn”.

Tiến sĩ Đoàn Hương ủng hộ ý kiến của Hoa hậu Thu Thủy.

Trong phần bình luận về kỷ vật lịch sử - tấm khăn dù thời chiến, dù không nói trực diện nhưng Hoa hậu Thu Thủy vẫn ngầm đáp trả lại những ý kiến trói buộc người trẻ thể hiện, sáng tạo dựa trên những giá trị xưa cũ. Thay vì choàng khăn dù trên vai, Hoa hậu Thu Thủy đã biến chiếc khăn dù thành phụ kiện trang sức khi thắt nơ ở cổ. Chị cũng chia sẻ quan điểm: “Tôi cũng có những kỷ niệm về những tấm dù mà cậu và những người chú đi chiến trận mang về. Suốt thời kỳ bao cấp, tôi lớn lên với những miếng vá bằng vải dù khi quần áo bị sờn rách. Nhân dịp đeo chiếc khăn này, tôi muốn gửi đến một thông điệp, những giá trị xưa cũ vẫn còn nguyên đó, mặc dù cách thể hiện của mỗi người có thể khác nhau”.

Ngoài màn tranh luận thú vị của Hoa hậu Thu Thủy và vị khách mời Trần Vịnh, chương trình Giai điệu Tự hào tháng 12 còn để lại ấn tượng với tiết mục Đoàn vệ quốc quân của nhóm MTV. (xem video) Khác với bản thu cũ, ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã được "rock hóa" một cách tinh tế. Lê Minh đảm nhiệm bè cao, Anh Tuấn là giọng ca chính, còn Thiên Vương phụ trợ cho phần trình diễn thêm dày dặn. Tiết mục đã nhận được rất nhiều những lời khen tặng của hai Hội đồng khách mời bình luận.

Nếu như nhà thơ - nhà báo Trần Hữu Việt so sánh những chiến sĩ Vệ quốc đậm chất tráng sĩ như Kinh Kha thì Tiến sĩ Đoàn Hương lại nhận định: “Nghe ca khúc này tôi nhớ tới lời thơ của Puskin: 'Đem lời nói đốt tim muôn người'. Bài ca này làm được điều ấy. Âm nhạc, ngôn từ chỉ cần cất lên, có tác dụng rung chuyển, xuyên thấu trái tim con người. Tôi đã nhìn thấy trong hội trường biểu diễn, tất cả bất giác đều vỗ tay, tất cả đều muốn xuống hòa cùng các anh Vệ quốc đoàn ngày xưa, những Vệ trọng - Vệ túm ấy. Vì thế đây không chỉ là hào khí mà còn là hùng ca”.

Nhận được 95,57% số phiếu của khán giả tại trường quay, ca khúc Đoàn Vệ quốc quân do MTV thể hiện là ca khúc có tỷ lệ bình chọn cao thứ nhì của chương trình. Liên khúc Chào anh Giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng - Người chiến sĩ ấy do hai giọng ca thính phòng Phạm Thu Hà và Đức Tuấn thể hiện có số phiếu bầu cao kỷ lục 96,91%. Bài hát Chiến sĩ Việt Nam có 95,09% lượng bình chọn, Vì nhân dân quên mình được 79,27%, Mỗi bước ta đi 44,16% và Tiến bước dưới quân kỳ 89,44%.

