Hoa hậu Thu Thảo được gặp gỡ Tổng thống Obama

Người đẹp quyết định hủy chuyến đi nước ngoài để có cơ hội gặp 'thần tượng' của cô.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Thu Thảo chia sẻ thư mời của Tổng lãnh sự Mỹ trân trọng mời cô (với tư cách là đại diện công ty) tham gia sự kiện gặp gỡ Tổng thống Obama vào chiều ngày 24/5. Hoa hậu háo hức tâm sự rằng, Tổng thống Mỹ là thần tượng của cô nên cô đã quyết định hủy chuyến đi nước ngoài và các công việc quan trọng khác để được gặp nhà lãnh đạo mà cô ngưỡng mộ từ lâu. Với cô, đây là một cơ hội may mắn. Cô rất mong đợi đến thời khắc sự kiện diễn ra.

Hoa hậu Thu Thảo.

Theo nội dung thư mời đăng tải, Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ tham gia buổi cuộc gặp của Tổng thống Obama với các doanh nhân, doanh nghiệp vào vào chiều ngày 24/5 tại TP HCM.

Thư mời Thu Thảo dự sự kiện của Tổng thống Obama.

Ngoài Thu Thảo, diễn viên Lan Phương cũng có cơ hội được gặp gỡ Obama trong buổi nói chuyện của ông vào lúc 8h30 sáng ngày 25/5 tại TP HCM. Trên trang cá nhân, diễn viên Cô gái xấu xí không giấu được niềm vinh hạnh khi khoe tấm thiệp ghi đích danh tên cô tới dự sự kiện.

Lan Phương từng tham gia chương trình giao lưu thanh niên quốc tế như "Ship for South East Asia Youth Program - SSEAYP" năm 2009, "Promoting social change through the arts" (tạm dịch: Thúc đẩy thay đổi xã hội qua các dự án nghệ thuật) cùng đại diện nhiều quốc gia khác... Cô còn được Lãnh sự quán Mỹ đưa tên vào danh sách thành viên của tổ chức YSEALI (Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á), tổ chức dành cho những thành viên đã từng tham gia các khoá học của Mỹ trong tất cả các lãnh vực xã hội.

Tổng thống Mỹ Obama đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 21/5 đến ngày 25/5. Ông đã có mặt tại Hà Nội vào tối qua (22/5). Sáng nay, Tổng thống dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, sau đó có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tiếp đó, ông gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, dự tiệc chiêu đãi rồi gặp song phương với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 24/5, ông Obama sẽ có cuộc gặp với các doanh nhân, doanh nghiệp và có bài phát biểu gửi đến người dân Việt Nam, sau đó thăm chùa Ngọc Hoàng (TP HCM), ngôi chùa hơn 100 năm được nhiều người dân và du khách quốc tế biết đến. Ông chủ Nhà Trắng còn dự sự kiện tập trung vào quan hệ thương mại song phương, tham gia thảo luận về những lợi ích Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mang lại cho cả hai nước.

Ngày 25/5, Tổng thống Obama sẽ gặp các thành viên Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Ông sẽ trao đổi và trả lời các câu hỏi từ thanh niên Việt Nam.

Sau chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Obama sẽ đến thăm Nhật Bản cuối ngày 25/5 và dự hội nghị thượng đỉnh G7, diễn ra ở Ise-Shima trong hai ngày 26 và 27/5.

Q.N.