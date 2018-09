Hoa hậu Kỳ Duyên giản dị đi từ thiện

Chương trình từ thiện "Tết an bình" do AB Bank phát động từ năm 2010 là hoạt động thường niên được tổ chức mỗi dịp Tết đến xuân về nhằm hướng tới những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong 6 năm qua, "Tết an bình" đã chia sẻ niềm vui và trao hàng nghìn phần quà đến đồng bào nghèo khắp các tỉnh, thành trên cả nước như Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang), Hà Tĩnh, Quảng Bình, Mộc Châu (Sơn La), Lao Xả Phình (Điện Biên), Trung tâm người già và tàn tật Thạnh Lộc (TP HCM), Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 (Quảng Nam) và huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)...