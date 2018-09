Hoa hậu Hương Giang: 'Bố mẹ xót khi thấy tôi quá gầy lúc đăng quang'

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 chia sẻ bố mẹ cô không chú ý đến chiếc vương miện mà chỉ lo lắng cho sức khỏe của con.

Hoa Hậu Hương Giang trả lời trực tuyến - Đầu tiên, xin chúc mừng Hương Giang đã trở thành Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 - Miss International Queen. Vừa qua bạn đã có 3 tuần ở Thái Lan để dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế với lịch trình dày đặc và sau đó là thực hiện nghĩa vụ của tân Hoa hậu, vậy sức khỏe hiện tại của bạn thế nào? Đầu tiên, tôi xin cảm ơn báo Ngoisao.net đã mời tôi đến giao lưu ngày hôm nay. Tôi cũng xin gửi lời chào đến các độc giả của Ngoisao.net. Hiện tại, tôi vẫn khỏe, chỉ có điều là hơi thiếu ngủ và mọi người có thể thấy tôi hơi sụt cân một chút. Tuy nhiên, tôi rất vui và lúc nào cũng hứng khởi, tràn đầy sức khỏe, nhất là khi được giao lưu với các khán giả ở quê nhà. - Khi bạn lên đường dự thi chỉ có một số bạn bè và người hâm mộ ra sân bay tiễn, nhưng hôm qua khi bạn trở về có rất đông người thuộc giới truyền thông và khán giả ra đón. Cảm giác của bạn ra sao khi đón nhận những tình cảm đó? - Tôi nghĩ rằng chuyện đó cũng dễ hiểu vì khi vừa Tết xong, mọi người còn phải quay cuồng với công việc và một số người vẫn còn chưa ở quê lên. Thời điểm tôi đi là ngày mùng 9 Tết, các thông tin vẫn chưa được tập trung nên có ai đi với mình thì tôi đều thấy quý trọng. Dĩ nhiên là phải cho mọi người thấy niềm hy vọng và thành quả thì mọi người mới yêu mến và ủng hộ nhiều hơn. Như U23 chẳng hạn, ngày các cậu ấy đi thi cũng không có ai quan tâm nhưng khi có chiến thắng ở bán kết, chung kết thì mọi người đều ủng hộ. - Là một Hoa hậu khi được báo chí săn đón, phỏng vấn có gì khác so với là một ca sĩ? - Phải nói rằng, trong suốt quá trình tôi bắt đầu vào nghề, từ lúc công khai danh tính ở Vietnam Idol thì đến bây giờ tôi mới có lại cảm giác đó. Thậm chí lần này còn dữ dội hơn, lớn hơn vì sự quan tâm của mọi người nhiều hơn. Trong quá trình làm ca sĩ, tôi chưa có được điều đó. Tôi nghĩ điều này cũng phải thôi vì Việt Nam là một đất nước rất yêu hoa hậu và toàn bộ quá trình của mình mọi người cũng đã nhìn thấy. Nếu để so sánh thì mỗi thời điểm một khác nhưng để nói về sự quan tâm lớn của truyền thông thì đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi.

- Bạn chỉ lưu lại Việt Nam chưa đến hai ngày rồi sau đó quay trở lại Thái Lan để tiếp tục những hoạt động của ban tổ chức Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Tại sao bạn quyết định trở về một cách gấp rút như vậy?

- Từ lúc đăng quang, ngày nào tôi cũng nhận được câu hỏi của fan và các anh chị bên truyền thông Việt Nam là 'Bao giờ thì Giang về?'. Mặc dù lịch trình bên Thái Lan rất bận rộn nhưng ban tổ chức cho phép tôi nghỉ dịp cuối tuần. Do đó, tôi nghĩ tại sao mình không về nước, thay vì dành cuối tuần để nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này tôi không muốn nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy ba ngày nghỉ ngơi đó phí phạm quá. Trong khi rất nhiều người đang mong mình, vậy thì tại sao mình lại không về. Thái Lan - Việt Nam rất gần, thậm chí bay nhanh hơn bay đi Hà Nội nữa. Đó chính là lý do tôi quyết định trở về để mọi người không phải chờ đợi lâu thêm nữa.

- Việc đầu tiên bạn làm khi về đến TP HCM là gì? Bữa cơm của bạn tối qua sau 3 tuần rời Việt Nam gồm những món gì?

- Đầu tiên tôi trở về nhà, tôi thay áo dài và mặc một bộ đồ ngủ rất thoải mái. Sau đó, tôi qua nhà chị gái để ăn một bữa cơm gia đình với tôm, thịt gà, canh cá.. Đó là những món mà thời gian gần đây tôi không được ăn nhiều nên hôm qua đã ăn nhiều hơn một xíu so với bình thường. Ngoài ra, tôi cũng giải quyết một số công việc riêng của mình. Mọi việc kết thúc lúc 12h và tôi đi ngủ sớm để sáng hôm nay có thể đi gặp mọi người.

- Quay ngược trở lại với hành trình bạn tham gia cuộc thi này. Khi bạn quyết định thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, bố mẹ, người thân và bạn bè nói gì?

- Bố mẹ tôi luôn ủng hộ tôi trong tất cả mọi hoạt động và mọi quyết định dù tôi có làm gì thì họ cũng tin tưởng. Bố mẹ tôi chỉ ở nhà, không kinh doanh và cũng ít mối quan hệ cho nên họ rất nhút nhát. Khi tôi có sự thay đổi hoặc quyết định táo bạo gì trong cuộc sống, bố mẹ tôi không dám nghĩ tới. Khi tôi nói đi thi Hoa hậu, họ cũng chỉ biết thế thôi, chứ không hy vọng gì cả. Họ nghĩ, đi thi Hoa hậu quốc tế thì rất xa vời. Bản thân tôi cũng thế, trước khi đi thi, tôi chỉ mong lọt vào top 15 thôi. Mọi người động viên tôi cố gắng vì các đối thủ trong năm nay rất mạnh, có những gương mặt rất nổi bật. Do đó, tôi lọt vào top nào thì hay top đó.

- Sống và sinh hoạt giữa cộng đồng toàn người chuyển giới trong suốt hai tuần, mà lại là đối thủ của nhau, bạn cảm thấy thế nào? Bạn nhận xét gì về thí sinh các nước?

- Áp lực nhất là trong đêm đầu tiên khi tất cả các thí sinh cùng nhau ăn tối. Trước đó, tôi chỉ nhìn thấy họ qua hình ảnh và các video giới thiệu. Tuy nhiên, khi mọi người lên đồ và xuất hiện thì tôi thực sự cảm thấy choáng ngợp. Đầu tiên là đại diện của Thái Lan bước tới, cô ấy có vẻ đẹp hoàn hảo, không tỳ vết như "thần tiên tỷ tỷ". Nếu có cơ hội gặp ở ngoài, mọi người sẽ thấy đại diện Thái Lan đẹp không tỳ vết, thực sự là một cô gái nữ tính. Khi đại diện Brazil bước vào, mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra vì cô ấy rất đẹp. Đại diện của Austrailia cũng rất đẹp. Lúc đó, tôi nghĩ "Thôi xong, top 15 cũng chưa chắc đã được" vì mọi người thực sự rất đẹp. Thân thể của họ cũng rất săn chắc khỏe mạnh. Lúc đó tôi thực sự hoang mang vì đến tận bữa tiệc, tôi mới biết đối thủ của mình mạnh đến thế. Khi tôi bước vào, mọi người cũng trầm trồ. Một người trong ban tổ chức tiến đến và nói với tôi rằng, họ đã quan sát tôi từ lúc xuống sân bay. Họ nhận xét tôi là người rất chỉn chu đồng thời dành cho tôi nhiều lời khen.

- Trong những ngày ở Thái Lan bạn từng nói, có những lúc chán nản muốn buông bỏ, tại sao vậy?

- Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ sau buổi phỏng vấn với Miss Diana của Thái Lan. Từ bài phỏng vấn đó, độc giả Việt Nam bắt đầu quan tâm một cách đột biến, họ nhìn thấy một tia sáng. Khi chúng ta ngắm vẻ đẹp các nước sẽ thấy, đại diện các nước đến từ Brazil, Australia, Thái Lan, Mỹ, Philippines... rất xuất sắc. Khi nhìn họ, tôi thấy khó cạnh tranh. Nhưng cuộc thi hoa hậu đi tìm vẻ đẹp hoàn hảo, nên mọi vòng thi hay cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày đều được chấm điểm.

Trong ngày chụp hình ba bộ trang phục chính, ban tổ chức đẩy thí sinh ra phỏng vấn một cách bất ngờ, nghĩa là không có sự chuẩn bị trước. Lúc đó các cô gái sẽ lộ ra hết ứng xử thật của mình. Lúc đó, ban tổ chức đã chấm điểm và các thí sinh hoàn toàn không biết gì. Chính câu trả lời bằng tiếng Anh về lý do tôi tham gia cuộc thi đã khiến cho ban tổ chức và cả khán giả Việt Nam nhìn ra tôi là một đối thủ mạnh. Họ thấy, tôi có sự khác biệt. Sau đó, ở các phần thi Tài năng, tôi đã chiến thắng và nhận ra mình có tiềm năng. Còn nếu chỉ so sánh về ngoại hình thì tôi nghĩ không thể so sánh được vì cuộc thi có rất nhiều người đẹp.

- Bạn làm thế nào để vượt qua sự mệt mỏi và tiếp tục tham gia các hoạt động của cuộc thi?

- Cái quan trọng nhất ở đây là sự chỉn chu. Các thí sinh phải bắt đầu các hoạt động từ 5h sáng và có nhiều người khi ra đến xe vẫn để mặt mộc, tóc tai chưa chải, quần áo chưa kịp là. Trong khi đó, tôi ngày nào cũng thức dậy từ 3h sáng, có ê-kíp make-up, là lượt quần áo chỉn chu. Tôi luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn nhất có thể. Vì vậy, họ nhìn thấy đại diện Việt Nam lúc nào cũng sẵn sàng. Điều đó mang lại cho tôi điểm cộng. Bên cạnh đó, lúc nào tôi cũng sẵn sàng lên sân khấu. Tôi rất chú trọng về mặt hình ảnh. Kể cả khi tham gia phần tài năng, mọi người cũng bất ngờ vì tôi đã chuẩn bị 2 dancer người Thái. Vì tôi là ca sĩ nên đã có kinh nghiệm trong khi những người khác không hề biết tìm dancer hay chuẩn bị như thế nào. Điều quan trọng là lúc nào tôi cũng có phong thái chuyên nghiệp.

- Một số khán giả nhận xét, thần sắc của bạn trong đêm chung kết không tươi tắn, rạng rỡ như những ngày trước đó. Bạn có điều gì muốn chia sẻ?

- Tôi tươi hết cỡ có thể vì lúc đó rất căng thẳng. Đến đêm chung kết, mọi người cũng biết, truyền thông trong nước đã đẩy lên cao trào rồi. Ví dụ mức độ quan tâm của mọi người về tôi vừa phải thì tôi đỡ áp lực, được thì được, không được thì thôi.

Tôi không đếm hết được số lượng những bài báo viết về mình nhưng mỗi ngày có hàng chục tin bài viết về cuộc thi với nhiều góc khai thác khác nhau. Tôi áp lực và căng thẳng đến mức, sáng hôm chạy tổng duyệt chung kết, người quản lý và ê kíp phải liên tục trấn tĩnh "Bình tĩnh, bình tĩnh! Không Hoa hậu cũng không sao cả, mọi người vẫn yêu thương". Tôi biết, truyền thông cũng an ủi rằng, tôi không cần là Hoa hậu vì mọi người đã nhìn thấy hết nỗ lực của tôi rồi.

Một ngày trước chung kết, 2h sáng tôi vẫn phải đi sửa váy vì bị sụt cân quá nhanh. Ngày tôi thử váy thì vừa nhưng chung kết thì bị sụt 3-4kg, toàn bộ vùng eo của váy bị rộng hết. 2h sáng hôm đó, tôi và quản lý phải đi xe máy vào một con hẻm để đi sửa váy ở chỗ người quen. Tôi đã không ngủ được. Do đó, trong đêm chung kết, dù tôi vẫn tươi cười nhưng mọi người vẫn nhìn thấy có sự căng thẳng.

- Các câu trả lời ứng xử của bạn được cho là gây thiện cảm với ban giám khảo và bạn bè quốc tế nhiều hơn nhờ người phiên dịch đã làm tốt hơn mong đợi vai trò của anh ấy như thêm thắt một số chi tiết có lợi cho bạn. Bạn nghĩ sao?

- Điều này xuất phát từ sự hiểu nhau trong cách làm việc. Nếu mọi người để ý thì tiếng Việt khi dịch thẳng căng sang tiếng Anh thì câu chữ sẽ bị cụt lủn. Chúng ta có thể nói rất nhiều ý thằng tiếng Việt như 'Em thương anh', 'Em yêu anh' nhưng khi dịch sang tiếng Anh lại chỉ là 'I love and I care about you'. Khi trả lời ứng xử, tôi nói rằng: "Mặc dù tôi sinh ra không may mắn" thì người phiên dịch đã nói rằng 'Dù tôi sinh ra không may mắn vì gia đình không chấp nhận". Việc đó xuất phát từ việc anh ấy thấu hiểu. Khi trả lời phỏng vấn Diana, tôi cũng đã nói điều đó. Anh ấy từng nghe và dịch như vậy để câu trả lời dài hơn. Nếu trả lời bằng 3 câu tiếng Anh cụt lủn thì có thể khán giả ở dưới sẽ không hiểu. Khi tôi nói tôi luôn luôn cố gắng để đứng đây để trở thành niềm tự hào của Việt Nam nhưng bạn ấy diễn đạt thành "cộng đồng" để mọi người hiểu rõ câu trả lời của tôi hơn. Đó chính là việc ăn dơ và hiểu nhau.

- Trước đó, bạn trả lời phỏng vấn với MC Thái Lan bằng tiếng Anh, nhưng tại sao lại quyết định nói tiếng Việt trong phần thi ứng xử?

- Đầu tiên, đó là chiến lược. Trong top 6 thí sinh có nhiều người đến từ châu Mỹ Latin nên việc sử dụng người phiên dịch hoàn toàn được phép của cuộc thi. Mặc dù tôi hiểu câu hỏi nhưng khi có người phiên dịch, tôi sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ về câu trả lời, đồng thời người dịch cũng có thời gian để phát triển ý.

Hơn nữa, trong đêm chung kết, thí sinh không được đeo bảng tên nước, ai cũng như nhau. Tôi muốn hai tiếng Việt Nam được vang lên. Do vậy, việc tôi trả lời bằng tiếng Việt là biện pháp an toàn, hợp lý và giúp cho câu trả lời của mình chính xác hơn.

- Bạn và các thí sinh trả lời ứng xử khá lưu loát, dường như không cần suy nghĩ. Các bạn có được biết trước câu hỏi hoặc được khoanh vùng nội dung thi ứng xử không?

- Việc đoán là việc các thí sinh phải tự đoán và tập dượt. Bản thân tôi cũng tập dượt và đoán trước nhưng không trúng câu nào cả. Những câu hỏi trong đêm chung kết được trích ra từ quỹ câu hỏi của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Các thí sinh rút câu hỏi bằng cách chọn lá thăm trên sân khấu chứ không có chuyện mỗi thí sinh được chỉ định một câu hỏi. Mọi chuyện diễn ra rất công khai ở trên sân khấu.

May mắn ở đây là thần thái của tôi khi trả lời. Tôi nhìn xuống khán giả và chỉ trả lời trong vòng 4 câu và mỉm cười khi kết thúc. Đó là tiêu chí của câu trả lời không quá 30 giây. Điều đó giúp tôi có lợi thế so với các thí sinh đến từ Italy, Brazil hay Venezuela vì họ trả lời quá dài và người biên dịch không nghe kịp để dịch. Điều đó dẫn tới việc họ bị loại ra khỏi top 6 mặc dù là đối thủ rất mạnh.

Trong mỗi buổi nói chuyện để chuẩn bị cho phần thi ứng xử, họ (BTC) đều nói rất kỹ là chỉ có 30 giây và mọi người phải cố gắng sao cho trả lời nhanh nhất. Tuy nhiên, có người để ý đến điều đó nhưng cũng có người thì không. Bản thân tôi là người rất tập trung vì càng gần đến chung kết, tôi càng thấy mình có khả năng vào đến top 3 nên đã nghe kỹ tất cả những điều đó. Khi lên sân khấu, tôi nhớ ra và nhắc mình phải trả lời thật nhanh, mỉm cười và nói cảm ơn bằng tiếng Thái khi kết thúc.

- Trong đêm chung kết, bạn đánh giá mình như thế nào và thực tâm bạn nghĩ mình có thể tiến đến vị trí thứ mấy?

- Ngày đầu, sau khi gặp các thí sinh tôi chỉ mong mình vào top 15. Nhưng cứ thi xong một vòng thì tôi lại cảm thấy mình có khả năng hơn. Trong đêm chung kết, không ai đoán được chữ ngờ, mọi điều đều có thể xảy ra, hai lần tên Việt Nam được xướng lên nhưng đều gọi vào phút cuối cùng. Tôi đã rất sợ khi tên của mình được gọi lên cuối cùng.

Sau này về xem lại, tôi thấy rằng, vần 'V' ở cuối bảng chữ cái và việc được gọi tên cuối cùng lại vô tình giúp tôi đứng ở vị trí giữa. Bây giờ tôi mới nhớ ra, toàn bộ top 12 chỉ có duy nhất tôi mặc váy đỏ nên rất nổi bật trên sân khấu. Điều đó giống như mọi thứ may mắn dồn hết vào đêm đó.

Một may mắn khác, những người chiến thắng giải phụ nằm hoàn toàn trong top 3 nên Việt Nam được gọi tên liên tiếp, Best Talent, Most Popular Introductory Video. Sau đó, khi đọc tên top 3, Việt Nam lại được xướng tên đầu tiên. Thời điểm đó, vô tình spotlight chiếu xuống, tất cả mọi người đều bị ấn tượng và cảm thấy cô này giỏi thật, cô thắng liên tiếp những giải phụ. Kịch bản chương trình đột nhiên có lợi cho mình.

- Tại sao bạn chọn trang phục màu đỏ cho đếm chung kết?

- Tôi nghĩ đó là sự may mắn vì màu đỏ là màu rất phổ biến cho đầm dạ hội. Sân khấu màn hình hôm đó vô tình ánh lên màu xanh nên tự nhiên tôi nổi bật hơn hẳn. Ban đầu, tôi chọn váy đỏ vì hợp mệnh và không ngờ điều đó mang lại may mắn.

Việc mặc váy đỏ là sự may mắn, tôi không tính toán được. Màn hình sân khấu màu xanh. Lúc đầu tôi chọn màu đỏ vì hợp mệnh.

- Trước những ý kiến của khán giả cho rằng bạn không xứng đáng là Hoa hậu so với Yoshi của Thái Lan hay thí sinh Brazil, Australia, bạn phản ứng ra sao?

- Tôi nghĩ rằng mỗi người có sở thích khác nhau. Người Việt mình cũng có những sở thích khác nhau. Họ đẹp thật và chúng ta phải công nhận điều đó. Tuy nhiên, với những gì diễn ra trong cả một quá trình cũng như đêm chung kết, tôi nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng. Thứ nhất, tôi nổi bật trong các hoạt động. Người ta chấm một hoa hậu là chấm về tác phong, khả năng ứng xử, tài năng và những gì diễn ra trong đêm chung kết. Chẳng phải tôi đã làm tốt tất cả những điều ấy hay sao? Tôi chiến thẳng giải tài năng cũng như kêu gọi được sự yêu thương của khán giả qua video được yêu thích nhất. Ngoài ra, trong phần thi bikini, hình thể của tôi xuống bậc thang rất chắc chắn. Điều quan trọng nhất là hai câu ứng xử, tôi cũng làm tốt nhất trong đêm. Vì vậy, tôi cảm thấy không có gì không xứng đáng ở đây cả. Tuy nhiên, mỗi người có một sở thích về vẻ đẹp khác nhau và chúng ta phải tôn trọng điều đó.

- Một người bạn của Hương Giang cho biết sau khi kết thúc phần truyền hình trực tiếp, bạn đã đi chào và cúi đầu cảm ơn từng người trong ê-kíp thực hiện chương trình. Vừa trải qua một quá trình thi đầy áp lực, tại sao bạn lại nghĩ đến điều đó và hành động như vậy?

- Đó là văn hóa của người Thái. Ở bên đó, người Thái có văn hóa chắp tay và nói "Sawatdee kha" khi gặp bất cứ một ai, kể cả là người giúp việc, người đang quét sân, ông chủ hay bà chủ.

Sau đêm chung kết, tôi thấy có nhiều nhân viên dọn dẹp ở hậu đài. Tôi nghĩ, mình giành chiến thắng cũng có công sức của họ trong đó. Do đó, tôi đã xuống dưới chắp tay nói cám ơn "Khob Khun Ka" và mọi người cười rất vui vẻ. Tôi tri ân những người giúp mình bởi nhờ có họ, sân khấu mới sạch, họ lau sàn và mọi thứ để tôi có thể tỏa sáng.

- Bố mẹ và rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè từ Việt Nam sang Thái Lan xem đêm chung kết ủng hộ bạn. Bạn muốn nói gì với họ?

- Tôi chỉ muốn nói với bố mẹ rằng, bố mẹ không bao giờ phải cảm thấy hối hận hay day dứt khi năm xưa không ở bên con gái. Thực sự đó không phải là chuyện dễ chấp nhận nên tôi rất hiểu và thông cảm cho họ. Quan trọng nhất là 7 năm sau, họ đã có mặt và ủng hộ. Nhờ sự ủng hộ đó, tôi mới có thể có động lực để chiến đấu và giành được chiếc vương miện quý giá này. Tôi chỉ mong bố mẹ không buồn và hối hận nữa. Giờ thì họ có thể vui mừng và tự hào về con gái được rồi. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì có bố mẹ. Tôi muốn nói bố mẹ mình rất giỏi hay tài năng vì họ rất lành, chỉ ở nhà thôi. Nhưng họ có tình yêu thương con cái rất lớn, đến mức có thể bỏ qua tất cả mọi thứ để con cái được hạnh phúc. Đó là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Họ đã bỏ qua sự mong muốn của bản thân về một người con để duy trì nòi giống mà người Việt luôn đặt nặng. Họ bỏ qua được điều đó và chỉ mong con mình được hạnh phúc. Đó là điều mà tôi thấy cảm ơn nhất.

Ngoài ra tôi cũng ảm ơn tất cả những người bạn đã bay qua Thái Lan để ủng hộ tôi.

- Bố mẹ bạn đã chia sẻ những gì khi bạn đăng quang Hoa hậu Chuyển giới?

- Bố mẹ tôi không quan tâm đến vương miện đâu dù vương miện rất đẹp và sáng. Lúc bố mẹ chạy lên sân khấu, câu đầu tiên không phải là 'Vương miện đẹp quá con ơi', mà là 'gầy quá'. Tình yêu thương của cha mẹ nằm ở đó. Điều đầu tiên họ nhìn thấy không phải là hào quang của chiếc vương miện, hay việc con của họ trở thành Hoa hậu quốc tế mà là cánh tay của con lộ ra khỏi chiếc váy. "Ôi thôi chết, sao lại gầy thế con?". Khi di chuyển ra phía sau sân khấu, bố mẹ vẫn cứ hỏi "sao gầy thế?", chứ không bao giờ nói về chuyện vương miện đẹp hay là được bao nhiêu tiền trong cuộc thi. Bố mẹ chỉ quan tâm đến sức khỏe của con thôi.

- Là một người chuyển giới, làm thế nào bạn giữ được sức khỏe trong cuộc thi và cả sau này nữa để mãi mãi xinh đẹp?

- Đầu tiên, muốn có sức khỏe để chiến đấu thì ý chí của mình phải luôn vững vàng. Nghĩa là, dù gặp chuyện khó khăn, biến cố gì thì cũng phải bình tĩnh. Ý chí vững vàng thì mới tự tạo cho mình những niềm vui và nghĩ đến những hoạt động giúp cho mình khỏe hơn. Trong quá trình đi thi, tôi luôn nghĩ đến những điều tích cực.

Ngày trước tôi uống rất nhiều thuốc dành cho người chuyển giới nhưng sau một thời gian nó ảnh hưởng đến tôi khiến tâm sinh lý bị thay đổi nhiều, đầu óc không bình thường, thi thoảng ăn nói không minh mẫn, quên quên, nhớ nhớ. Lúc đó, tôi cảm thấy mình bị thuốc chi phối nên tôi đã dừng. Hơn một năm nay, tôi không dùng hoóc-môn và những thuốc hỗ trợ khác. Bây giờ tôi chỉ uống vitamin C, dầu cá để mắt không bị mờ khi tôi hoạt động cả ngày, đồng thời giữa cho da luôn tươi mới.

- Giọng nói của Hương Giang rất chuẩn nữ, cho hỏi Hương Giang có sửa giọng hay từ bé đã như vậy? (Trần thị kim Cúc, 52 tuổi, ấp 2 xã Trị an huyện Vĩnh cửu tỉng Đồng nai.)

- Mọi người, kể cả ban giám khảo đều rất bất ngờ về giọng nói của tôi. Họ cảm thấy đây là một trường hợp rất lạ vì nhiều người có giọng nói nữ tính nhưng không có quãng và không hát được nhưng tôi thì hoàn toàn tự nhiên trong điều đó. Đây là một điều không thể can thiệp được. Sự điều chỉnh chỉ nếu có cũng chỉ là phần nào thôi vì nếu điều chỉnh nhiều thì giọng sẽ yếu đi.

- Ngay sau đăng quang, bạn có khá nhiều hoạt động ở Thái Lan. Bạn có thể chia sẻ về những hoạt động đó?

- Trong tuần vừa rồi, hoạt động chính của tôi là cám ơn truyền thông. Tôi đã đến rất nhiều trang báo, đài truyền hình để giao lưu với khán giả và cám ơn sự hỗ trợ của họ. Tôi cũng lên bìa của nhiều trang báo lớn như Bangkok Post, CNN, thậm chí cả những tờ báo chính thống của Thái bởi họ rất quan tâm đến cuộc thi và vấn đề nhân quyền. Tôi và hai Á hậu cũng đi tuyên truyền những slogan để đòi quyền bình đẳng cho những người chuyển giới. Lịch trình hiện tại là như vậy.

- Những ngày qua bạn được báo giới Thái Lan mời phỏng vấn liên tục. Bạn có nhận xét gì về mức độ quan tâm của truyền thông Thái dành cho danh hiệu này của bạn?

- Rất nhiều trang tin lớn, kể cả của Mỹ, Anh Quốc đều đưa tin liên tục. Tôi cảm thấy họ làm việc rất chuyên nghiệp, quan tâm đến cuộc thi cũng như người chuyển giới. Đối với tôi, đó là tín hiệu đáng mừng khi họ quan tâm đến người chuyển giới. Khi đến trung tâm thương mại ở Thái Lan, mọi người đều nhận ra tôi nhờ sự quan tâm của truyền thông.

- Còn người dân Thái Lan có cái nhìn ra sao về người chuyển giới? Khi bạn xuất hiện ở những nơi công cộng của Thái Lan họ phản ứng thế nào?

- Tôi đi trung tâm thương mại ở Pattaya, những người bán hoa quả đã nhận ra. Còn đến Bangkok, những người bán quần áo ở trung tâm thương mại lớn thì xin chụp hình, khen tôi xinh đẹp. Phần lớn người dân Thái ủng hộ kết quả cuộc thi và bày tỏ sự yêu mến tôi.

- Hương Giang ơi, mình rất tò mò về giải thưởng dành cho Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Bạn có thể chia sẻ đó là những món quà gì, trị giá ra sao và những đặc quyền gì mà bạn được hưởng với danh hiệu này? (Lam Yến, 29 tuổi, Hà Nội)

- Đầu tiên là chiếc vương miện trị giá 10 ngàn USD. Thứ hai là giải thưởng bằng tiền mặt trị giá khoảng 300 triệu. Ngoài ra, còn có vé máy bay, quyền sử dụng một căn hộ cao cấp ở Thái trong một năm giữ vương miện, xe đưa đón... Thêm vào đó, tôi sẽ được lên bìa rất nhiều tạp chí lớn cùng với rất nhiều quà từ các nhà tài trợ như thuốc, mỹ phẩm...

- Khi trở thành một Hoa hậu, trong một năm đương nhiệm bạn sẽ phải tham gia các hoạt động của ban tổ chức đưa ra, vậy còn chuyện ca hát bạn tính sao?

- Sắp tới, tôi sẽ đi tuyên truyền và tham gia những sự kiện liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, quay viral cho cuộc thi. Trong một năm, tôi sẽ phải bay đi bay về để dự những show đặc biệt tại Thái Lan. Khi Miss Tiffany's Universe diễn ra, tôi sẽ đảm nhận vai trò giám khảo. Mùa tiếp theo của Miss International Queen, tôi sẽ ở Thái Lan để trao vương miện cho Hoa hậu mới và hoàn thành những nhiệm vụ cuối cùng của mình.

Về ca hát, bây giờ tôi chưa trả lời được vì tôi cũng không biết chính xác lịch trình của mình trong một năm. Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ.

- Bạn có lời gì gửi gắm đến cộng đồng người chuyển giới ở Việt Nam? Việc bạn đăng quang vô tình gây áp lực cho những người dự thi các năm tới, bạn muốn nhắn nhủ gì đến họ?

- Với cương vị nào, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình trở thành người truyền cảm hứng, người đại diện của cộng đồng. Tôi muốn là người dẫn đầu, tạo nên thành công và thay đổi cách nhìn với cộng đồng. Trong năm nay, tôi muốn thúc đẩy việc thay đổi giới tính trên giấy tờ của người chuyển giới nhanh hơn. Vì không thể làm điều đó, họ rất khó để xin việc, từ đó họ sẽ cảm thấy chán nản với cuộc sống. Ai cũng mong muốn người chuyển giới phải tươi đẹp hơn để được công nhận nhưng không có điều kiện thì sao họ có thể đẹp hơn.

Cộng đồng người chuyển giới không chỉ chúc mừng mà còn đặt hy vọng vào tôi rất nhiều. Khi thấy tiếng nói của tôi lớn lên, họ cũng hy vọng tiếng nói ấy có thể giúp cho cuộc sống của họ tốt hơn. Bản thân tôi khi nói chuyện với ban tổ chức của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế về việc tổ chức ở Việt Nam, họ đã nói rằng họ rất sẵn lòng trao bản quyền cho chúng ta. Họ cũng nói rằng trong 12 năm qua, Việt Nam không có người tham dự vì chúng ta không có hoa hậu chuyển giới. Trường hợp của tôi là ngoại lệ. Ban tổ chức cũng rất bất ngờ khi một người ngoại lệ, tham gia lần đầu tiên như tôi lại có thể trở thành hoa hậu. Tuy nhiên, họ vẫn muốn Việt Nam có một hoa hậu chuyển giới thực sự thay vì một ca sĩ hay nghệ sĩ múa lửa tham gia cuộc thi.

Tôi muốn tổ chức một cuộc thi ở Việt Nam để người chuyển giới có sân chơi, trau dồi bản thân về kiến thức và hình ảnh. Tôi ấp ủ điều đó trong năm nay và sớm nhất có thể để sang năm Việt Nam có đại diện chính thức đi thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế.

- Gần đây, các bài báo khai thác lại những hình ảnh quá khứ của bạn và cho rằng bạn hay mặc sexy quá đà để khoe hình thể. Liệu sắp tới bạn có ý định thay đổi hình ảnh để phù hợp hơn với vị trí một Hoa hậu?

- Tôi nghĩ, mỗi thời điểm chúng ta có hình ảnh khác nhau. Khi làm ca sĩ sexy nổi loạn, trang phục của tôi đi theo hướng đó, còn khi đi thi Hoa hậu, mọi người cũng nhìn rõ việc sự khác biệt thông qua việc tôi lựa chọn trang phục và xây dựng hình tượng. Mọi người đã khen tôi rất nhiều và tôi sẽ thay đổi để phù hợp với hình ảnh Hoa hậu.

- Giang có thể chia sẻ những bí quyết và kinh nghiệm của mình để giúp cho các người đẹp khác có thể học hỏi để chinh chiến ở các cuộc thi một cách tốt nhất? (Tai tran, 23 tuổi, Đồng Nai)

- Tôi nghĩ rằng thành tích của tôi là lý do để mọi người cố gắng nhiều hơn. Những đại diện tiếp theo của Việt Nam sẽ phải chỉn chu bản thân rất nhiều để xuất sắc hơn Hương Giang tại cuộc thi. Con người không có động lực thì không thể đi đến thành công. Tôi nghĩ bản thân vừa là cái bóng những cũng là động lực để mọi người cố gắng hơn để vượt qua Hương Giang.

Để thành công, mọi người phải luôn luôn nghĩ rằng mình là người phụ nữ. Nếu phải cố nghĩ rằng mình là phụ nữ thì rất khó ở cuộc thi này. Điều quan trọng nhất ở cuộc thi này là tìm kiếm những thứ tự nhiên nhất và người phụ nữ thật sự. Các bạn đừng cố gồng lên, làm quá lố mà hãy làm những điều tự nhiên nhất có thể. Khi bạn tự nhiên, mọi người sẽ có thiện cảm với bạn và nhìn thấy rõ mọi sự cố gắng của bạn.

- Giang có muốn công khai bạn trai hiện tại của mình không, khi Giang đã là một Tân Hoa hậu? (Lê Nguyễn, 29 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh)

- Thời điểm này, tôi không có bạn trai nên không có ai để công khai . Bản thân tôi đã độc thân một thời gian rồi và cảm thấy rằng khi độc thân, mình rất minh mẫn trước những quyết định và phấn đấu. Tôi không quá quan trọng chuyện có người yêu ở thời điểm này. Tình cảm là duyên số, chúng ta có thể gặp nhau ở bất kỳ nơi đâu. Tôi hiện là đương kim Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế thì người yêu của tôi có thể ở bất kỳ đâu trên thế giới, chứ không hẳn ở Việt Nam. Tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào và khi nào có bạn trai, tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ với mọi người về điều đó.

Trong quá trình tôi đang thi và đăng quang, có rất nhiều người yêu cũ nhắn tin chúc mừng tôi. Tôi cảm thấy họ rất vui vẻ và mừng cho hạnh phúc của mình. Tôi thấy đó là điều mà mình rất tự hào. Sau khi chia tay, mọi nỗ lực của mình đều được mọi người theo dõi động viên. Tôi nghĩ rằng sẽ có áp lực cho người yêu tiếp theo vì rất khó để kiểm soát một cô hoa hậu quốc tế rất bận rộn. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người dám tới với mình là người rất bản lĩnh. Từ đó, tôi có thể sàng lọc những người không bản lĩnh. Danh hiệu đó cho tôi cơ hội được biết chắc chắn những người đến với mình là những người bản lĩnh.

Đối với tôi, người hợp với tôi nhất là người bản lĩnh trong việc đối diện với truyền thông, gia đình, xã hội cũng như những người xung quanh để sẵn sàng nắm tay và nói với mọi người rằng “Cô ấy là người phụ nữ của tôi”, sẵn sàng bảo vệ mình. Không cần phải giàu có, giỏi giang nhưng tôi nghĩ người dám làm điều đó thì trong công việc, họ cũng sẽ là người tài năng, giỏi giang.

- Hương Giang từng nói, trước kia bố mẹ không ủng hộ chuyện bạn chuyển giới nên bạn phải một mình sang Thái Lan thực hiện cuộc đại phẫu. Thời điểm đó từ đâu bạn lại có quyết định liều lĩnh như vậy?

- Chuyện này tôi không thể chia sẻ, dạy ai được vì nó nằm trong bản lĩnh, sự liều lĩnh của mỗi người. Tôi là người rất liều, luôn muốn vươn lên và không chấp nhận sống một cuộc sống không hạnh phúc. Tôi sẽ chỉ làm những điều mình tin nó sẽ khiến cho mình hạnh phúc. Có những người rất nhút nhát, không dám bứt phá, làm những điều khác với những gì đang diễn ra hàng ngày. Do đó, tính cách quyết định số phận. Tôi táo bạo và liều lĩnh nên 7 năm trước tôi đã quyết định làm điều đó. Tôi không thể dạy mọi người táo bạo đi, liều lĩnh đi. Mỗi người phải tự tìm cho mình một con đường đi đúng đắn. Đó là lúc ông trời thử thách chúng ta. Con đường mình đi thế nào là do bản lĩnh của mỗi người. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, hãy đi theo con tim của mình.

- Bạn quan niệm thế nào về việc lập gia đình trong tương lai?

- Quan điểm về lập gia đình với tôi hơi khác. Mọi người cho rằng phụ nữ phải lập gia đình, phải có chồng nhưng với tôi, đó không phải là điều làm nên sự hạnh phúc. Phụ nữ hơn nhau không phải ở việc chồng ai giỏi hơn, chồng ai đẹp trai hơn, chồng ai cho vợ nhiều tiền hơn... Điều đó không làm nên giá trị của người phụ nữ. Đối với tôi, giá trị của người phụ nữ nằm ở chính bản thân mình và những điều cô ấy tạo ra trong cuộc sống cũng như cách cô ấy điều khiển mọi thứ. Tôi cho rằng quan niệm "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" là quan niệm cổ hủ và vô lý. Gặp được người chồng yêu thương mình là sự may mắn ở mỗi người chứ không phải thước đo để so sánh. Vì vậy, việc lập gia đình với tôi là điều rất bình thường. Nếu không có chồng, tôi vẫn là người tài năng, vui vẻ và hạnh phúc. Về chuyện con cái, khi nào cảm thấy vui vẻ và cần thiết, tôi sẽ đi xin con nuôi hoặc có nhiều cách khác mà bây giờ tôi chưa nghĩ tới.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn khán giả Việt Nam nói chung và độc giả Ngoisao.net nói riêng đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Xin chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!