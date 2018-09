Hoa hậu H'Hen Niê lần đầu đi nước ngoài bằng máy bay

Người đẹp Ê đê rất hào hứng với chuyến công tác dài ngày ở New Zealand.

Chiều 7/5, H'Hen Niê có mặt tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM để đi công tác New Zealand. Đây là lần đầu Hen xuất ngoại kể từ sau đăng quang hồi tháng 1 nên cô rất háo hức.

Hoa hậu H'Hen Niê tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay. Ảnh: Huỳnh Trường Thiên An

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, H'Hen Niê cho biết trước đây cô từng một lần đi Campuchia, nhưng không phải bằng máy bay mà bằng ôtô. Khi Hen tiết lộ điều này nhiều khán giả thấy thích thú vì hoa hậu không tỏ ra ngại ngùng mà rất chân thật. Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng Hen vẫn bày tỏ mong muốn được đi nước ngoài để xem như thế nào. Không ít người động viên rằng người đẹp Ê đê sẽ sớm có cơ hội thực hiện ước mơ trên cương vị một hoa hậu.

Chiều nay H'Hen Niê mặc áo hai dây trễ vai màu trắng kết hợp quần jeans ống loe để khoe khéo đôi chân dài. Gương mặt hoa hậu rất tươi tắn và tràn đầy năng lượng.

Hen chia sẻ, đến với New Zealand cô sẽ tranh thủ khám phá những thắng cảnh của đất nước xinh đẹp này. Ngoài ra, cô còn giao lưu văn hoá với bạn bè quốc tế, rèn luyện tiếng Anh và những kỹ năng cần thiết cho Miss Universe sắp tới.

Hen khoe dáng bên 7 chiếc vali mà cô mang theo chuyến công tác.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 gây chú ý khi mang theo 7 vali quần áo. Cô tiết lộ, do thời tiết ở New Zealand khá lạnh nên cô phải mang nhiều áo ấm dày. Hen cho rằng chuyến công tác này có thể xem là dịp để cô tập dượt kỹ năng quản lý trang phục của bản thân, cũng như thử trải nghiệm tự phối quần áo, tự make up...