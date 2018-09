Hoa hậu Giáng My công khai cha đẻ của con gái

Hoa hậu đền Hùng tiết lộ, Anh Sa là trái ngọt trong cuộc tình của cô với chủ tịch một tập đoàn bất động sản.

Những ngày gần đây, cuộc sống xa hoa của Anh Sa, con gái của Hoa hậu đền Hùng Giáng My trở thành đề tài bàn tán trên mặt báo. Cô năm nay đã hơn 21 tuổi và đang du học tại Mỹ. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, Anh Sa còn học giỏi, thông minh. Không ít khán giả đã bất ngờ khi biết, Anh Sa là người sành hàng hiệu khi sở hữu rất nhiều món đồ đắt đỏ như túi xách, giày dép, đồng hồ... Cô còn đi du lịch khắp nơi trên thế giới, ngồi du thuyền hạng sang ngắm biển.

Có thông tin, Anh Sa chính là con gái ruột của chủ tịch tập đoàn bất động sản - người mời Seungri (thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Bigbang) sang Việt Nam vừa qua. Tin đồn xuất phát từ việc cô chia sẻ một số bức ảnh chụp cùng vị chủ tịch và gọi ông là 'daddy'. Ngoài ra, cô cũng rất thân thiết với hai con trai của vị chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn tại Hà Nội. Trước những thông tin về con gái, Giáng My quyết định lên tiếng.

Anh Sa là trái ngọt trong cuộc tình của Giáng My với chủ tịch tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh.

Trên trang cá nhân, chị chia sẻ, những tin tức về gia đình vị chủ tịch tập đoàn bất động sản đã ảnh hưởng trực tiếp đến chị và con gái. Một số tờ báo lấy hình ảnh trên Instagram của Anh Sa chụp cùng hai con của vị chủ tịch tập đoàn này để viết bài. Không ít người đã vào Facebook của Giáng My bình luận, chị chính là 'phòng nhì' của vị chủ tịch.

Hoa hậu đền Hùng viết: "Câu chuyện gia đình giữa Giáng My và anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh đã khép lại cách đây 20 năm. Giáng My và anh Dũng đều đã có cuộc sống riêng của mình, nhưng hai gia đình đều cố gắng nuôi dạy con một cách tốt nhất, và luôn cùng thống nhất cách dạy con chuyên cần học hành, tu dưỡng đạo đức trở thành người công dân đẳng cấp của xã hội. Cho đến nay Anh Sa vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình về ý chí học hành, rèn luyện, không phô trương".

Đây là lần đầu tiên Hoa hậu đền Hùng công khai về cha đẻ của con gái mình.

Cũng vì con gái không thích ồn ào nên việc báo chí khai thác về cuộc sống riêng tư của Anh Sa đã khiến Hoa hậu bức xúc. Chị tâm sự: "Câu chuyện đăng tải trên báo thời gian qua ảnh hưởng không ít đến đời sống của Giáng My cũng như Anh Sa, mặc dù cháu đã học và sống nhiều năm ở nước ngoài. Sự chia sẻ này của Giáng My không gì ngoài ý muốn khép lại câu chuyện về ba anh em, để tránh cho cuộc sống các cháu bị ảnh hưởng như thời gian qua. Xin cảm tạ mọi người đã luôn ủng hộ và yêu quý Giáng My".

Giáng My là người kín tiếng trong showbiz khi chưa một lần chia sẻ về chuyện tình cảm. Lần này, chị quyết định công khai danh tính cha đẻ của Anh Sa để bảo vệ cuộc sống yên bình cho con gái.

Hải Bình