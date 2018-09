Hoa hậu Bùi Thị Hà chi tiền tỷ đấu giá từ thiện

Hoa hậu cho biết việc sở hữu bức tượng Phật ngọc trai là một nhân duyên, mang đến sự may mắn, an lành cho bản thân, gia đình. Đặc biệt, số tiền đó được góp vào ủng hộ đồng bào miền Trung đang trong cảng nghèo khó do thiên tai, lũ lụt. Trước đó Hoa hậu cũng đấu giá thành công bức tượng phật do diễn viên Ngô Thanh Vân mang về từ Myanmar với giá 31.000 USD để ủng hộ vào chương trình từ thiện "Vết sẹo cuộc đời ".