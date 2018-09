Hồ Vĩnh Khoa: 'Mọi người đánh giá tôi là người không có học vấn, chiều sâu'

Nam ca sĩ thường chụp ảnh sexy nên bị cho là hư hỏng, dễ dãi.

Hồ Vĩnh Khoa là ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Gần đây, tên anh được khán giả nhắc đến bởi những hình ảnh nóng bỏng trên báo chí hay trên mạng xã hội. Trong chiến dịch cộng đồng I am more than you see mà Hồ Vĩnh Khoa tham gia, anh chia sẻ một góc khác về bản thân.

Theo Hồ Vĩnh Khoa, mọi người đang áp đặt quan niệm những người mẫu chụp ảnh sexy sẽ hư hỏng, dễ dãi hay có nhiều người yêu, không chung tình. Nhưng với anh, đó là công việc như bao nghề nghiệp khác và ở lĩnh vực nào cũng có người này người kia. “Tôi không muốn cuộc đời mình bị áp đặt bởi quan niệm thành công hay thất bại của người khác. Tôi chọn trải nghiệm mọi thứ, làm những việc mà mình mong muốn trong cuộc đời”.

Ca sĩ - diễn viên Hồ Vĩnh Khoa.

Nam ca sĩ thổ lộ: “Mọi người vẫn đang đánh giá tôi qua bề ngoài, qua mạng xã hội như là người không có học vấn, không có chiều sâu. Nhưng thực tế tôi khác. Tôi ăn chay, niệm Phật. Tôi là người của gia đình, ít đi chơi để dành thời gian cho gia đình”.

Trong chiến dịch, Hồ Vĩnh Khoa cũng chia sẻ về những khoảng lặng trong đời. Với anh, khoảng lặng lớn nhất là thời điểm cách đây 10 năm, khi bố anh qua đời. Vì vậy, mẹ và gia đình là nơi để anh tựa vào, làm gì anh cũng nghĩ đến họ.

Hồ Vĩnh Khoa rất thương mẹ và anh tự hào chưa bao giờ làm cho bà buồn. Có điều, những lúc anh buồn lại vô tình làm mẹ buồn theo. “Tôi đau khổ vì mất cha, chia tay người yêu và có vấn đề lớn về sức khỏe. Tôi nghĩ đó là những lúc mà mẹ buồn lòng nhất về đứa con trai”.

Hồ Vĩnh Khoa từng vui, từng buồn và từng đau khổ trong cuộc tình trải qua. “Tôi phải mất hơn nửa năm để quên đi người yêu, người đồng hành cùng tôi trong suốt hơn 2 năm. Thời điểm đó tôi buồn nhiều lắm. Sau đó, tôi chịu mở rộng lại mối quan hệ bạn bè, cởi mở hơn. Đi chơi và khám phá nhiều hơn”.

Những lúc như vậy, Hồ Vĩnh Khoa chọn đến phòng tập như một cách giải tỏa. Nơi đó mang đến cho anh cảm giác hứng khởi, sự dẻo dai và tinh thần luôn sảng khoái.

Hồ Vĩnh Khoa tập thể thao để giải tỏa áp lực và nỗi buồn.

"Hot boy nổi loạn" thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. “Lúc trước, khi còn trẻ, tôi mong muốn danh vọng. Còn bây giờ có thể không bằng ai nhưng vậy là đủ. Cuộc sống của tôi với đầy trải nghiệm nên bản thân luôn tràn đầy năng lượng, sức khỏe và sự tự tin”.

Hồ Vĩnh Khoa