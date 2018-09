Hồ Vĩnh Khoa khoe body triệt để

Thời gian qua, Hồ Vĩnh Khoa khá im ắng vì tập trung kinh doanh và chuẩn bị cho các dự án âm nhạc. Mới đây, anh ra mắt MV 'Dance with me' để đánh dấu sự trở lại. Ca khúc này do chính Hồ Vĩnh Khoa sáng tác, thuộc thể loại dance electronic, khắc họa chân thật hình ảnh của anh thời điểm này - trưởng thành và cởi mở hơn.