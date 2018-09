Hồ Văn Cường trở thành Quán quân Vietnam Idol Kids

Jayden trở lại với sở trường hát tiếng Anh khi chọn 'We are the world'. Cậu bé hát bay bổng và lôi kéo ban giám khảo, khán giả vẫy tay theo mình. Cả 3 giám khảo đều không biết dùng từ để chê Jayden trong tiết mục này. "Con hơi run, rụt rè, giá như con tiến lên giao lưu với mọi người thì bài hát sẽ hoàn hảo hơn', Tóc Tiên nói. Văn Mai Hương thì nổi da gà vì xúc động trước bài hát đầy cảm xúc. Cô ví Jayden là viên ngọc quý mà bất cứ nhà sản xuất nào cũng muốn. "Con hãy bảo mẹ suy nghĩ lại, đừng về New Zealand nữa, hãy làm ca sĩ Việt Nam", cô phấn khích. (xem video)