Hồ Văn Cường khiến Văn Mai Hương, Isaac bật khóc

Thiên Tùng 'quậy tưng' với ca khúc sôi động 'Saigon here we come'. Đây là bài hát của nhóm 365 nên Isaac cho rằng, nhạc phẩm cổ động này không dành cho ca sĩ solo, do đó, Thiên Tùng đã không có sự lựa chọn khôn ngoan. Dù vậy, nhờ màn vũ đạo tự tin mà cậu bé đã phần nào khuấy động được khán phòng. Trái với ý kiến của Isaac, Tóc Tiên lại khen, dù vừa nhảy vừa hát nhưng Thiên Tùng đã giữ được cao độ về giọng hát. Ngoài ra, cậu bé còn có biểu cảm rất sinh động trong lúc trình diễn. (xem video)