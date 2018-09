Hồ Văn Cường khiến giám khảo phát cuồng khi không hát dân ca

Dù đã có tiến bộ so với những vòng đầu nhưng 'ngựa ô' Thiên Tùng đã phải nói lời chia tay cuộc thi, nhường suất cuối cùng vào đêm chung kết cho Gia Khiêm. MC Thảo My đã an ủi em trai rằng, cậu bé sẽ còn nhiều cơ hội ở tương lai.