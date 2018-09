Hồ Trung Dũng hồi hộp khi nắm tay bạn gái

Tối qua, anh đã thể hiện lại một số ca khúc quốc tế mà từng được anh trình bày tại 'Bước nhảy hoàn vũ' như 'Empty chairs at empty tables', 'Ain't no sunshine', 'Save the last dance for me'. Ở phần hai của chương trình, anh dành thời gian giới thiệu về album mới nhất 'Một đời yêu' với âm nhạc của hai cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Những giai điệu quen thuộc như 'Em hãy ngủ đi', 'Yêu là chết ở trong lòng một ít', 'Kỷ niệm', 'Thuyền xa xứ', Xin cho tôi', 'Phôi pha', 'Mùa thu chết'... được anh làm mới bằng cách phối acoutic. Tuy nhiên, với người yêu nhạc Trịnh và Phạm Duy, cách hát của Hồ Trung Dũng vẫn chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của nhiều ca sĩ trước đó.