Hồ Quỳnh Hương bị nói bỏ làm giám khảo vì tức giận vị trí ngồi của Hari Won

Ban tổ chức 'Be a star' cho rằng, nữ ca sĩ không hài lòng vì Hari chỉ là giám khảo khách mời.

Trưa 13/6, ban tổ chức chương trình Be a star - Bạn là ngôi sao đưa ra thông cáo, sau liveshow 8, đại diện của Hồ Quỳnh Hương bất ngờ thông báo với ban tổ chức rằng nữ ca sĩ sẽ hủy việc làm giám khảo tại liveshow 9 và đêm chung kết. Nhà sản xuất nói, lý do Hồ Quỳnh Hương dừng đột ngột vai trò giám khảo là do tức giận khi thấy Hari Won - giám khảo khách mời - được ngồi vào ghế chính giữa trong liveshow 8 hôm 11/6 vừa qua.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Liên lạc với đại diện của Hồ Quỳnh Hương, chị Hồ Quỳnh Tâm chỉ cho biết, có nhiều vấn đề nhưng thời điểm này phía họ sẽ không nói gì. Họ đợi sau khi cuộc thi kết thúc sẽ lên tiếng.

Hồ Quỳnh Hương là giám khảo xuyên suốt của cuộc thi Be a star cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Hàng tuần, chương trình có các giám khảo khách mời, trong đó hai ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Hari Won luân phiên ngồi "ghế nóng" nhiều nhất. Hôm diễn ra liveshow 8, Hồ Quỳnh Hương bận công tác ở Nhật Bản nên vắng mặt. Ba giám khảo xuất hiện trong chương trình là Dương Khắc Linh, Hari Won và Nguyễn Quang Dũng.

Vị trí ngồi của giám khảo khách mời Hari Won trong liveshow 8.

Cuộc thi Be a star - Bạn là ngôi sao gồm 10 liveshow được truyền hình trực tiếp trên HTV7 vào lúc 19h chủ nhật hàng tuần, kể từ 23/4. Đây là cuộc thi tìm kiếm ngôi sao ca nhạc toàn năng, lần đầu tiên tổ chức. Top 10 thí sinh được huấn luyện, định hướng bởi hội đồng chuyên môn. Sau mỗi liveshow, người nhận được bình chọn thấp nhất từ khán giả và giám khảo sẽ bị loại. Quán quân của chương trình nhận cúp và giải thưởng 500 triệu đồng.