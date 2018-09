Hồ Quang Hiếu, Hiền Hồ ra mắt MV mới vào cuối năm

Tối 18/9, Hiền Hồ và Hồ Quang Hiếu cùng tham gia "Hey kitchen, Who am I" được phát sóng trực tiếp vào 19h, thứ Ba hàng tuần, trên VLive TV. Chủ đề của chương trình tuần này là "Trung thu yêu thương", do ca sĩ Gil Lê dẫn dắt.