Hồ Ngọc Hà trồng cây chuối trên sân khấu

Tối 20/9, Hồ Ngọc Hà làm khách mời biểu diễn trong đêm trao giải The Voice 2015. Từng là huấn luyện viên mùa đầu tiên nên nữ ca sĩ được nhiều khán giả chờ đợi. Hồ Ngọc Hà mặc sexy, khoe vũ đạo nóng bỏng trong bài hit 'What is love'