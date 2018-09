Hồ Ngọc Hà nghẹn ngào khi kể về cuộc tình sóng gió

Qua live concert, khán giả phần nào hiểu về tình yêu và con người của nữ ca sĩ.

Tối 20/11, live concert kỷ niệm 10 năm ca hát của Hồ Ngọc Hà diễn ra tại TP HCM, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Trước khi chương trình diễn ra, MC Trấn Thành bật mí, Hồ Ngọc Hà sẽ tiết lộ chuyện tình cảm của cô ở phần 1. Nếu khán giả nào chịu khó để ý, xâu chuỗi các ca khúc Hà Hồ hát sẽ hình dung được "tình trạng" của cô hiện nay. Điều này khiến người xem rất háo hức, tò mò bởi thời gian qua dư luận đang băn khoăn về cái kết của cuộc hôn nhân giữa Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện đầy kiêu hãnh với hình ảnh lấy cảm hứng từ 'tiên hắc ám' Maleficent. Ảnh: Maison de Bil

Chương trình chia làm 3 phần, trong đó, phần đầu tiên được dàn dựng như một vở nhạc kịch dài khoảng 40 phút. Ở phần này, Hồ Ngọc Hà lấy hình tượng "tiên hắc ám" Maleficent để kể về cuộc tình đầy sóng gió của một cô gái. Ban đầu, cô kiêu kỳ với chàng trai, sẵn sàng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với anh khi anh mắc sai lầm. Sau đó họ lại có những giây phút hạnh phúc, say đắm bên nhau. Thế nhưng, đời không như là mơ khi cuộc tình chẳng được trọn vẹn. Cô gái phải đối diện với những tháng ngày cô đơn đến tột cùng nhưng không biết chia sẻ cùng ai.

Thông qua những ca khúc từng làm nên tên tuổi như Em không cần anh, Có nhớ đêm nào, Đời bỗng vui, Vậy là mình xa nhau, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Mối tình xưa..., Hồ Ngọc Hà vừa hát vừa độc thoại và khiêu vũ để lột tả tâm trạng phức tạp của cô gái. Có lúc nữ ca sĩ nghẹn ngào, hát như đang khóc.

Hồ Ngọc Hà tâm sự, những gì diễn ra trên sân khấu không hoàn toàn là chuyện tình của cô, nhưng qua đó khán giả có thể phần nào hiểu được những suy nghĩ, những cảm xúc mà cô đã và đang trải qua. Nữ ca sĩ vốn dĩ là một cô gái đầy kiêu hãnh, có lúc ương bướng, nhưng ẩn sâu bên trong lại rất yếu đuối. Hồ Ngọc Hà nhắc đi nhắc lại từ "yếu đuối" trong giọng nói và nụ cười có phần chua xót.

Trong chuyện tình cảm, lúc Hồ Ngọc Hà cần sự chở che nhất lại là lúc cô thấy cô đơn nhất. Những lúc như vậy, Hà thường ở một mình và nhớ đến những phút giây hạnh phúc mà cô từng có.

Hồ Ngọc Hà quỳ trên sân khấu, nghẹn ngào kể lại cuộc tình đầy sóng gió.

"Dư âm" của cuộc tình đau khổ còn kéo dài đến một phần của chương hai. Đó là khi Hồ Ngọc Hà trình bày loạt hit Tìm lại giấc mơ, Một lần cuối thôi, Hãy nói với em, Cô đơn giữa cuộc tình và nhất là ca khúc mới Xoá ký ức trên nền piano của nhạc sĩ Hoài Sa. Cô hát như "rút ruột rút gan", từng câu, từng chữ đều "sũng" nước mắt làm người nghe cũng nghẹn ngào theo. Cứ mỗi lần Hồ Ngọc Hà dứt một ca khúc, khán giả lại vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.

Với Hà, khi cuộc tình kết thúc, cô sẽ chọn cách không làm cho bất kỳ ai phải tổn thương. Bởi, "mình vẽ được thì sẽ xoá được, xoá sạch sẽ không còn dấu vết và không làm tan nát trái tim". Và dù chuyện có ra sao, cô vẫn sống thật tích cực để làm việc, để được cống hiến hết mình cho đời, cho nghệ thuật.

Hồ Ngọc Hà bày tỏ, chính vì bản chất cô là một cô gái yếu đuối, nên trong quá trình hát có những lúc cô không thể kiềm chế được cảm xúc và để xảy ra sai sót. Song, "Hãy thương và bỏ qua cho Hà những điều đó", nữ ca sĩ chia sẻ rất chân thành.

Sau khi khép lại cuộc tình đầy trắc trở, Hồ Ngọc Hà chuyển sang phần nhạc rock với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Phương Uyên và các ca sĩ trẻ Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm, Hà My, Uyên Nguyên. Họ khuấy động không khí với những ca khúc tiếng Anh kinh điển như Still loving you, I hate myself for loving you, Don't let me down... hay những bài hát nổi tiếng của Hồ Ngọc Hà như Xin hãy thứ tha, Hãy thứ tha cho em, Mãi mãi về sau... Chương ba của chương trình dành trọn cho nhạc dance. Hồ Ngọc Hà biểu diễn cuồng nhiệt trong tiếng nhạc sôi động của My baby, Dance all night, Bay theo Hồ Ngọc Hà, Em đi tìm anh... cùng vũ đoàn Hoàng Thông và DJ người Nhật.

Nữ ca sĩ thể hiện sự đa năng khi vừa hát vừa diễn nhạc kịch và còn có thể khiêu vũ điêu luyện.

Live concert Hồ Ngọc Hà chú trọng cả phần nghe lẫn phần nhìn, nhưng không sử dụng bất kỳ "chiêu, trò" nào trên sân khấu. Có chăng chỉ là sự cống hiến hết mình của nữ ca sĩ qua những màn vũ đạo được chuẩn bị kỹ lưỡng hay những pha nhào lộn điêu luyện làm khán giả thót tim. Xuyên suốt chương trình, khán giả cảm nhận được sự sang trọng, cổ điển ở phần 1, hai phần còn lại đều rất mộc mạc, như chính con người Hồ Ngọc Hà trong đời thường.

Đây cũng là đêm nhạc đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Hồ Ngọc Hà, đặc biệt là giọng hát. Dù phải trải qua gần một tháng tập luyện liên tục, nữ ca sĩ vẫn giữ được sức khoẻ ổn định, đủ để truyền tải khoảng 20 ca khúc vừa mới vừa cũ. Tuy nhiên, vẫn như những show diễn trước đó, Hồ Ngọc Hà nói, cô chưa hài lòng với phong độ của bản thân vì vẫn có thể làm tốt hơn nữa.

'Dù có bị mất trí nhớ, tôi cũng không bao giờ quên niềm hạnh phúc này...', Hà Hồ hoà cùng khán giả trong những phút cuối cùng của đêm diễn.

Tối qua, sau show diễn, một bên tai của Hồ Ngọc Hà gần như ù đặc, không còn nghe thấy gì. Nhưng, với nữ ca sĩ, "dù sau này có bị mất đi trí nhớ, tôi cũng không bao giờ quên niềm hạnh phúc này, đó là khoảnh khắc được sống trong tình yêu thương của khán giả...".

Hàn Quốc Việt