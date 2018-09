Hồ Ngọc Hà nằm bẹp giường sau khi quay MV

Hồ Ngọc Hà chia sẻ nhiều điều về MV 'Destiny - Định mệnh' mà cô tâm huyết. Ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Hiếu đúng là định mệnh với nữ ca sĩ, khi anh sáng tác xong chỉ thấy cô hợp với nó. Bản thân Hà Hồ vừa nghe xong demo đã thích ngay và lập tức đến phòng thu để ghi âm. Ca khúc được hòa âm pha trộn giữa chất nhạc hiện đại với âm nhạc Trung Đông nghe rất bắt tai. Chỉ sau lần trình diễn đầu tiên của Hồ Ngọc Hà tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hồi đầu tháng 10, bài hát được các fan 'lùng sục'. Cách đây vài ngày, nữ ca sĩ tung bản audio, lập tức gây nên 'cơn sốt' mới sau 'My baby', 'Tội lỗi', 'What is love'...