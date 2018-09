Hồ Ngọc Hà mặc sexy tới chúc mừng Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh hoạt động tích cực trong năm 2016, để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Anh vừa tổ chức buổi tiệc ấm cúng, điểm lại thành công đã đạt được và chia sẻ dự định trong những tháng cuối năm. Sau khi đoạt quán quân The Remix, ra single 'Cause I love you' và đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên chương trình The Voice Kids 2016, Tuyệt đỉnh song ca... chàng ca sĩ chuẩn bị sang Busan, Hàn Quốc biểu diễn tại Asia Song Festival 2016 và ra mắt 3 MV được đầu tư công phu, chất lượng.