Hồ Ngọc Hà làm giám khảo cuộc thi ca hát mới với cát-xê hơn 200 triệu/show

Hồ Ngọc Hà là gương mặt quen thuộc trên 'ghế nóng' của nhiều cuộc thi hot tại Việt Nam như The Voice, X-Factor, The Face... Cô đều được mời làm giám khảo hoặc huấn luyện viên ngay mùa đầu tiên của các cuộc thi này. Sau The Face 2016, Hà Hồ tạm thời ngừng nhận làm giám khảo để tập trung vào các dự án âm nhạc. Một số nhà tổ chức đã mời gọi, 'lôi kéo' cô ngồi 'ghế nóng' của một số cuộc thi gần đây nhưng cô đều từ chối. Vì vậy, việc Hà Hồ có mặt tại họp báo chiều nay và xác nhận chấm 5 show khiến nhiều người bất ngờ.