Hồ Ngọc Hà kín đáo, Lan Khuê gợi cảm đi sự kiện

Triển lãm ảnh “Quê hương tôi - Việt Nam tươi đẹp” gồm hai mảng hình ảnh. Mảng “Quê hương tôi” là những hình ảnh do các thí sinh cả nước gửi về chương trình, được ban tổ chức chọn ra top 20 để triển lãm. Mảng “Việt Nam tươi đẹp” là những hình ảnh do chính êkíp thực hiện trong suốt quá trình quay hình chương trình truyền hình cùng tên từ Nam chí Bắc, cũng như từ hai MV “Việt Nam tươi đẹp” và “Vị quê nhà”. Triển lãm ảnh là dịp để mọi người nhìn lại hành trình trở về quê hương quảng bá du lịch với rất nhiều xúc cảm lẫn dư vị khác nhau của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Thành Lộc, Ngô Kiến Huy (TP HCM), Hồ Ngọc Hà (Quảng Bình), Noo Phước Thịnh (Huế), Phan Anh (Hà Nội), Only C, Lou Hoàng (Đà Nẵng), Thanh Ngọc (Tiền Giang)... Triển lãm chính thức khai mạc tại Nhà văn hoá Thanh Niên TP HCM lúc 18h ngày 8/9. Triển lãm dự kiến còn trưng bày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cuộc thi được tổ chức bởi T Production, Gala Nhạc Việt và Nhà văn hoá Thanh Niên TP HCM phối hợp cùng Hội nhiếp ảnh thành phố.