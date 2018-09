Hồ Ngọc Hà hát 'máu lửa'

Liveshow 10 cũng là đêm chung kết của chương trình 'Tuyệt đỉnh tranh tài' với hai thí sinh còn lại là Phương Vy và Hoàng Hải. Họ đã mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, trong đó có một ca khúc từng được mỗi người thể hiện thành công, một ca khúc họ tự lựa chọn và một ca khúc do gián đốc âm nhạc Huy Tuấn chỉ định. Trước khi bắt đầu đêm thi, Phương Vy - Hoàng Hải có màn song ca 'When you tell me that you love me' rất ấn tượng. Phương Vy trông như một cô dâu với váy hoa xoè, còn Hoàng Hải y như một chú rể lịch lãm.