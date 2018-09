Hồ Ngọc Hà được vỗ tay không ngớt vì giọng hát ngày càng 'khủng'

Chương trình được chia làm 3 phần rất rõ rệt. Ở phần đầu, Hồ Ngọc Hà hát những hit của cô trong một năm qua và làm mới lại một số hit được yêu thích như: 'Hãy thứ tha cho em', 'Xin hãy thứ tha', 'Cô đơn giữa cuộc tình', 'Hãy mặc em đi', 'Gửi người yêu cũ', 'Bang bang', 'Keep me in love' và ca khúc chủ đề chương trình 'Cả một trời thương nhớ'. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn 'nhá hàng' bài hát mới tinh mà Nguyễn Hồng Thuận viết cho cô là 'Càng trưởng thành, càng cô đơn'.