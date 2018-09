Hồ Ngọc Hà dự sự kiện tại Mỹ quy tụ nhiều sao Hollywood

'Global Citizen Festival 2017' được tổ chức tại Central Park New York với sự tham gia của hơn 60.000 người cùng sự có mặt của hơn 100 người nổi tiếng là các nghệ sĩ Hollywood và các chính trị gia. Hồ Ngọc Hà đại diện chiến dịch 'Chime For Change' của thương hiệu thời trang mà cô làm đại sứ. Chiến dịch toàn cầu này được thành lập vào năm 2013, cũng là đơn vị đồng hành cùng quỹ từ thiện. Hồ Ngọc Hà chia sẻ: 'Là nghệ sĩ Việt Nam tham gia kêu gọi công dân toàn cầu ủng hộ quỹ từ thiện là một vinh dự của tôi. Vì vậy tôi đã gác lại công việc và những lời mời tham dự các sự kiện thời trang khác tại châu Âu cùng thời điểm để đến New York'.