Hồ Ngọc Hà bị tắt tiếng trước khi liveshow diễn ra

Ê kíp của nữ ca sĩ định giữ 60% nội dung chương trình so với show ở TP HCM, nhưng sau khi tập dượt, Hồ Ngọc Hà quyết định chỉ bỏ 2 ca khúc đã hát ở TP HCM mà hát thêm tới 8 ca khúc mới. Do đó, thời lượng chương trình kéo dài hơn so với dự kiến.