Hình tượng sexy của Đông Nhi thu hút khán giả

MV 'Giả vờ say' với nhiều hình ảnh gợi cảm của nữ ca sĩ tăng trưởng lượt xem nhanh và lọt top trending Youtube một số nước.

Hôm 22/11, Đông Nhi ra mắt MV mới Giả vờ say - ca khúc nằm trong album vol.3 Ten on ten sẽ phát hành trong tháng 12. Chỉ sau hai ngày, MV đã đạt 3 triệu lượt xem và còn liên tục tăng nhanh. Ngoài ra MV còn lọt top trending của Youtube Việt Nam, Nhật Bản, Canada, Australia... Êkíp Đông Nhi đánh giá, Giả vờ say đang thu được những thành công vượt trội so với sản phẩm trước đó của cô là MV Xin lỗi anh quá phiền.

Hình ảnh gợi cảm của Đông Nhi trong MV.

Giả vờ say được chính Đông Nhi lên ý tưởng thực hiện từ hoà âm đến hình ảnh. Ca khúc do nhạc sĩ Đỗ Hiếu sáng tác, Phan Lên làm đạo diễn MV. Bài hát thuộc thể loại Chill pha R&B, được Đông Nhi thể hiện khá ấn tượng.

Trong MV, Đông Nhi hoá thân cô gái có thân thế bí ẩn, khi tắm cơ thể cô có dấu hiệu nổi vẩy khi vuốt nước, lưng nổi gai nhẹ... Một chàng trai đến quán bar đã bị vẻ ngoài của Đông Nhi quyến rũ, chàng trai cố tình tiếp cận nhưng cô lại né tránh, bỏ chạy. Chàng trai không bỏ cuộc chạy đuổi theo cô, không ngờ rằng anh bị rơi vào bẫy là thế giới riêng của cô mà không hề hay biết. Thế giới đó là nơi tăm tối mà cô gái sắm vai nữ hoàng, còn những người đàn ông đam mê nhan sắc và mong muốn chiếm đoạt cô trở thành những người phục tùng.

Đông Nhi hóa thân tới 11 hình tượng khác nhau, vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm, thậm chí còn có chút rùng rợn, mà ngay cả nữ ca sĩ cũng nói là trông như... ma: Đó là loài rồng, loài chim sống trong thế giới tối tăm thích chơi đùa cùng miếng mồi của mình, dị nhân có đuôi đầy bí hiểm nhưng không kém phần quyền lực với thế giới loài người...

Đông Nhi hoá thân thành một loài chim quyền lực.

Nhân sự kiện MV Giả vờ say đạt 3 triệu view trong hai ngày, Đông Nhi đã hé lộ đoạn video hậu trường. Qua đó khán giả có thể thấy phần nào mức độ đầu tư hoành tráng mà Đông Nhi dành cho sản phẩm này.

