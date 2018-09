Hình ảnh khó quên của Trần Lập cùng Bức Tường 20 năm gắn bó

Tính từ năm 1995 đến năm 2006, Bức Tường đạt khá nhiều thành tích và giải thưởng như: Ban nhạc Sinh viên xuất sắc tại chương trình SV 96, Ban nhạc rock sinh viên ấn tượng năm 1996 do báo Sinh viên Việt Nam bình chọn, Ban nhạc Triển vọng năm 1998 do Hội SVVN bình chọn, Ban nhạc có album ấn tượng nhất năm 2001, Ban nhạc đương đại xuất sắc tại festival âm nhạc của Pháp (2003), Ban nhạc đại diện sự kiện văn hoá Việt Nam năm 2003 do báo chí bình chọn, Ban nhạc thành công nhất năm 2004 do báo chí bình chọn, Ban nhạc Hardrock xuất sắc tại Đại hội Rock Việt I năm 2004, Ban nhạc có nhiều cống hiến cho Rock Việt năm 2004, ….