Hình ảnh giản dị của người cha An Thuyên trong mắt con gái

Mặc dù đã 66 tuổi nhưng Nguyên Hiệu trưởng Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội vẫn cập nhật công nghệ thông tin. Ông có tài khoản trang cá nhân riêng và thường xuyên cập nhật hình ảnh về những cuộc gặp gỡ bạn bè. phút giây quây quần bên con cháu. Có hôm 'nổi hứng', ông chụp cả tấm hình 'tự sướng' khiến Bông Mai ngạc nhiên. Cô cười nói: "He.... Đây là ba tôi. Hôm qua Dương Cầm thắc mắc: Sao bố chị post ảnh rất bình thường lên mà cũng có đến 200 like là sao nhỉ? He... Xin lỗi, ba mình là hotboy, mẹ mình là hot girl".