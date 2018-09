Hiền Thục: 'Tôi và Tuấn Thăng đã dễ chịu với nhau'

Nữ ca sĩ không còn suy nghĩ nhiều về chuyện của quá khứ mà để nó qua đi.

Chuyện tình Hiền Thục - Tuấn Thăng từng tốn giấy mực của báo chí suốt thời gian dài. Có thời điểm, câu chuyện bị đẩy lên cao trào đến mức tưởng như họ khó có thể nhìn mặt nhau. Hiện tại, Hiền Thục một mình nuôi con chung của hai người là bé Gia Bảo năm nay đã tròn 12 tuổi. Trong khi đó, Tuấn Thăng cũng đã có gia đình mới và đang làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Sau cuộc tranh cãi trên mặt báo cách đây vài năm, cả hai không còn nhắc về nhau.

Mới đây, Hiền Thục bất ngờ nhận lời tham gia chương trình ca nhạc Nơi thời gian ngừng lại do Tuấn Thăng tổ chức tại Đà Nẵng. Trước buổi tập chương trình, Tuấn Thăng còn đích thân chở Hiền Thục đi ăn. Khi đến phòng tập, cả hai vui vẻ chuyện trò như chưa từng xảy ra vấn đề gì.

Hiền Thục và Tuấn Thăng đã có thể trò chuyện cởi mở với nhau, không còn căng thẳng như xưa.

- Việc chị tham gia đêm nhạc do bố của bé Gia Bảo tổ chức khiến nhiều người ngạc nhiên. Mối quan hệ của anh chị bây giờ ra sao?

- Là một ca sĩ chuyên nghiệp, tôi sẵn sàng tham gia những chương trình có nội dung hay, chất lượng tốt và phù hợp với mình. The greatest hits là một dự án như vậy. Mục đích tạo ra một sân khấu chuyên nghiệp đong đầy không gian âm nhạc của ê kíp chính là điều khiến tôi quyết định tham gia. Còn chuyện giữa tôi và anh Tuấn Thăng, tôi xin không đề cập ở đây. Đó là việc riêng của chúng tôi và chúng tôi cũng không muốn mọi người quá săm soi vào vấn đề này. Hiện giờ, chúng tôi đã có thể "dễ chịu" với nhau hơn xưa rất nhiều.

- Chị nghĩ sao nếu nhiều người cho rằng chương trình này khơi gợi những cảm xúc của quá khứ sẽ làm chị nhớ đến những chuyện không vui với Tuấn Thăng?

- Đối với tôi, quá khứ là quá khứ, hãy để nó qua đi. Tôi luôn muốn sống vui vẻ, hạnh phúc nên không còn suy nghĩ nhiều nữa. Tôi trân trọng những điều xưa cũ vì nó đã làm nên một Hiền Thục như bây giờ, nhưng không có nghĩa là tôi sống trong quá khứ và không vượt qua được chính mình.

- Sự tái hợp của chị và Tuấn Thăng lần này sẽ thế nào?

- Tôi và anh Thăng biết nhau đã lâu nên lần tái ngộ này không gặp khó khăn. Ngày xưa, những chương trình ca nhạc đều do cá nhân tự tổ chức, một phần vì lợi nhuận, nhưng phần lớn là để thỏa mãn đam mê nên có chất riêng. Gần đây, các dự án lớn đều được tài trợ nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến nội dung chương trình. The greatest hits là dự án đầu tiên đánh dấu sự trở lại của một sân khấu ca nhạc do cá nhân làm chủ, nên chắc chắn có nhiều bất ngờ. Tôi tin rằng điểm riêng này sẽ giúp chương trình được khán giả quan tâm.

Hiền Thục muốn để quá khứ ngủ yên.

- Chị sẽ xuất hiện ra sao trên sân khấu ở Đà Nẵng?

- Tôi vẫn là tôi thôi. Chương trình muốn mang đến những gì chất lượng nhất cho khán giả nên tôi cũng muốn thể hiện sản phẩm hoàn hảo nhất của mình. Có khác chăng là tôi được đứng trên một sân khấu tự do hơn về ý tưởng và nội dung. Hơn nữa, lần hội ngộ với những người cũ này mang cho tôi nhiều cảm xúc trong quá khứ, biết đâu lại là điểm mới mẻ với khán giả.

Trong chương trình, tôi còn hội ngộ Quang Lê, Lệ Quyên... Mọi người ít thấy chúng tôi xuất hiện cùng nhau nên cứ nghĩ ít gặp, thật ra chúng tôi "đụng" nhau hoài, lại còn chơi rất thân. Được đứng chung sân khấu tất nhiên là vui rồi.

- Thời gian qua khán giả ít thấy chị, tại sao vậy?

- Tôi không có gì mới nên hạn chế xuất hiện để không gây nhàm chán cho khán giả. Tôi chủ yếu lưu diễn châu Âu, Mỹ và ở nhà theo dõi việc học của bé Gia Bảo. Tôi đang thực hiện một dự án nhưng chưa thể nói gì nhiều. Tôi chỉ đảm bảo rằng, nó sẽ không làm khán giả thất vọng vì tôi đã dồn hết tâm huyết trong thời gian "ở ẩn" vừa qua.

Tài Anh thực hiện