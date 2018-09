Hari Won làm MC fan meeting nhóm T-ara

Ban tổ chức T-ara fan meeting vừa chính thức công bố MC chương trình là ca sĩ Hari Won.

Hari Won cho biết, cô là một fan cuồng nhiệt của nhóm T-ara. Khi nhận được lời mời, cô cảm thấy rất phấn khích nhưng cũng hơi hồi hộp. Tuy là người Hàn Quốc, việc được tiếp cận với thần tượng trong khoảng cách gần như vậy là điều rất khó. Đây là cơ hội "có một không hai" nên Hari sẽ cố gắng vượt qua áp lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hari tin rằng, vốn tiếng Việt và tiếng Hàn của cô đủ để tạo nên không khí thân mật, gần gũi cho buổi họp mặt.

Thời điểm này Hari Won đang bận rộn trên phim trường với vai diễn Sky trong phim điện ảnh Chàng trai năm ấy của đạo diễn Quang Huy. Cô cũng tất bật thu âm cho sản phẩm âm nhạc đầu tay để kịp ra mắt thời gian tới.

Ca sĩ Hari Won.

Thông tin nhóm T-ara sang Việt Nam vào 2/8 tại TP HCM được nhóm xác nhận hôm 16/6. Nhóm cho biết, đây không chỉ là buổi họp mặt đầu tiên của một nhóm nhạc Hàn Quốc tại Việt Nam, còn là buổi fan meeting đầu tiên của T-ara tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2014. T-ara tiết lộ thêm, tuy gọi là fan meeting nhưng chương trình được đầu tư, dàn dựng như một minishow. Trong chương trình, nhóm sẽ hát gần 10 ca khúc và thoải mái giao lưu với khán giả. Các fan sẽ có cơ hội tham gia trò chơi cũng như tha hồ "chặt chém" thần tượng.

T-ara là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc, được thành lập năm 2009. Tại Việt Nam, nhóm nhạc cũng có sức hút đặc biệt. Giới trẻ thuộc nằm lòng những ca khúc của T-ara như Cry cry, We were in love, Day by day... Nhóm đã hai lần đến Hà Nội và đây là lần đầu đến TP HCM.

