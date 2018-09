Hari Won, Isaac tập chương trình giữa trời nắng gắt

Nhạc sĩ Nguyễn Hà là đạo diễn đêm nhạc này. Anh trực tiếp trao đổi ý tưởng từng tiết mục với các ca sĩ tham gia. Tối nay, 6/3, chương trình 'iConcert Say it Sing it Share it' diễn ra vào 19h tại TP HCM. Ngoài Hari Won, Hằng Bing Boong và Isaac, đêm nhạc còn có ca sĩ Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP biểu diễn.