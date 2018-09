Hành trình gần 15 năm làm mẹ đơn thân của Hiền Thục

Nuôi con một mình nhưng Hiền Thục luôn vững vàng, tự tin để xây dựng hạnh phúc và gặt hái thành công trong ca hát.

Giữa tháng 9, Tuấn Thăng gây chú ý khi đăng tải đoạn hội thoại với con gái Gia Bảo - kết quả mối tình giữa anh và ca sĩ Hiền Thục. Trong đó, bé Gia Bảo gọi Tuấn Thăng bằng chú và tỏ ra hờ hững khi được anh gợi ý đưa đi chơi dù biết Tuấn Thăng là bố đẻ của mình. Nhạc công một thời cũng chia sẻ cảm xúc có lỗi vì chưa lo được nhiều cho con. Từ khi con gái chào đời cách đây gần 15 năm, Tuấn Thăng chưa bao giờ được nghe cô bé gọi một tiếng ba. Cũng từng ấy năm, Hiền Thục một mình nuôi con, vượt qua sóng gió cuộc đời và gây dựng lại sự nghiệp từ con số không.

Hiền Thục sinh năm 1981, sớm bộc lộ tài năng ca hát và trở thành ca sĩ nổi tiếng từ lúc chưa đầy 20 tuổi. Hiền Thục và Tuấn Thăng từng được xem là cặp đôi đẹp của làng nhạc Việt bởi nàng là cô ca sĩ xinh xắn, nhí nhảnh, có nhiều người hâm mộ còn chàng là một nhạc công của nhóm Saigon Boys đình đám kiêm "ông bầu" mát tay. Năm 2002, khi mới 21 tuổi, Hiền Thục tuyên bố kết hôn với Tuấn Thăng nhưng rồi đám cưới không diễn ra và nữ ca sĩ cũng mất hút trong làng nhạc một thời gian. Vài năm sau, cô tái xuất đồng thời thừa nhận, thời gian vắng bóng đó là để sinh con và bé Gia Bảo là máu mủ của Tuấn Thăng.

Trở thành mẹ đơn thân vào những năm đầu của thập niên 2000, Hiền Thục phải đứng trước quan niệm xã hội khắt khe với phụ nữ có con mà không có chồng. Những ánh mắt tò mò của người đời cùng dư luận khiến cô nhiều lần tưởng như kiệt sức. Gia đình của Hiền Thục thời điểm ấy cũng rơi vào tình cảnh khó khăn khi bố bị tai biến, nằm liệt một chỗ, hai chị em cô cùng bụng mang dạ chửa. Khi đó, me cô phải chạy đôn chạy đáo để lo chữa trị cho chồng và chăm sóc các con. Kinh tế gia đình vì thế mà đi đến túng thiếu, "giật gấu vá vai". Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô mất 2 năm sống trong lo sợ và nuôi con trong tuyệt vọng.

Tuy nhiên, bản năng làm mẹ đã mang đến cho cô sức mạnh để sống mạnh mẽ hơn. Cô cũng quyết định quay lại sân khấu khi khán giả đã dần quên đi cái tên Hiền Thục. Trong một bài phỏng vấn sau này, cô nói: "Tôi không chủ động chọn cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Hoàn cảnh xô đẩy tôi vào gian khó. Lúc đó, tôi buộc phải chọn lựa tương lai cho mình và con gái còn đang đỏ hỏn trên tay. Hướng đi thứ nhất là ngồi đó, ôm sầu muộn và than khóc, chờ đợi thứ gọi là vận may đến với mình. Hướng thứ hai là chủ động làm việc, bước tiếp trên đường đời. May mắn là tôi đã can đảm đi theo con đường thứ hai, gạt nước mắt sang một bên và bước tiếp".

Tái xuất sau thời gian nghỉ sinh con, cát-xê của Hiền Thục rớt thê thảm từ 10-15 triệu đồng xuống còn 30-50.000 đồng mỗi buổi diễn. Áp lực kinh tế quá lớn khi làm mẹ đơn thân ở tuổi 20 khiến cô sẵn sàng bỏ hết sĩ diện, chấp nhận hát tại các công viên, tụ điểm âm nhạc với cát-xê chỉ vài chục nghìn đồng. Cô nhận tất cả các show bất chấp ngày nắng - ngày mưa hay đường xa... để có tiền nuôi con.

Số tiền tích góp được sau khi lo cho con và gia đình, Hiền Thục dành ra để thực hiện album, "dọn đường" cho sự trở lại showbiz. Sau này, cô cho biết album vol.2 Kim ra mắt năm 2004 hoàn toàn thất bại về mặt tài chính nhưng nhắc khán giả nhớ về cái tên Hiền Thục, đồng thời mang đến cho cô nhiều cơ hội biểu diễn tại các sân khấu lớn. Không chấp nhận thất bại, Hiền Thục liên tục ra mắt các album chủ đề ngũ hành - Bảo (Thủy), Q (Thổ), Hỏa và Mộc trong vào 2 năm liên tiếp. Những đĩa nhạc này được khán giả đón nhận cùng với thành công của hit Dẫu có lỗi lầm khiến cái tên Hiền Thục một lần nữa vụt sáng và có mặt trong nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Từ đó đến năm 2010, cô ra nhiều album với những phong cách khác nhau bao gồm Diamond (Kim cương), Sunflower (Hoa hướng dương), Portrait 17 (Chân dung 17). Ngoài ra cô còn thử sức trong lĩnh vực phim ảnh và MC cho chương trình Bài hát Việt. Vì vậy, những câu chuyện về Hiền Thục trên mặt báo không còn chỉ xoay quanh cuộc sống riêng tư mà còn các hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh việc đầu tư vào các album, Hiền Thục vẫn cần mẫn chạy show cả trong nước và nước ngoài. Nhờ thế, cuộc sống của mẹ con cô ngày càng khấm khá, sung túc hơn. Căn nhà thuê tạm bợ ngày nào được thay thế bằng những biệt thự bề thế ở TP HCM. Nữ ca sĩ cũng không phải nhờ mẹ chở bằng xe máy mỗi lần đi diễn mà đã có xe hơi và ê kíp riêng hỗ trợ. Trừ những lúc đi diễn tỉnh hay bay show nước ngoài, Hiền Thục luôn đưa đón con đi học mỗi ngày. Vẻ trẻ trung, nhí nhảnh của cô khi đi cùng Gia Bảo khiến nhiều người lầm tưởng hai mẹ con là hai chị em. Mỗi lần giới thiệu về MV hay show diễn có bé Gia Bảo tham gia cùng, Hiền Thục luôn tỏ ra tự hào về con gái. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh đáng yêu của bé Gia Bảo.

Ở tuổi 35, Hiền Thục vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, nhí nhảnh như gái đôi mươi.

Năm 2010, khi Hiền Thục đã tìm lại được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí và hạnh phúc với cuộc sống ấm êm bên con gái, câu chuyện về tình yêu giữa cô và Tuấn Thăng lại trở nên ồn ào. Trong những bài phỏng vấn vào thời điểm đó, nữ ca sĩ khẳng định không còn vương vấn, oán hận "người cũ" nhưng hé lộ lý do chia tay là do Tuấn Thăng không quan tâm gì đến con gái. Tuấn Thăng sau đó đăng đàn giải thích không gọi điện hay thăm con vì sợ nghe những lời chua chát từ gia đình Hiền Thục và cũng từng trải qua nhiều cơ cực ở thời điểm mới chia tay. Những lời qua tiếng lại giữa họ tạo thành cuộc khẩu chiến trên nhiều mặt báo một thời gian dài.

Sau lần ồn ào đó, Hiền Thục không lần nào nhắc lại chuyện này nữa. Cô dành sức cho các sản phẩm âm nhạc và bay show với mong muốn mang đến cho con gái tương lai tốt đẹp. Lịch diễn dày đặc nhiều lúc khiến nữ ca sĩ "thở không ra hơi" và cảm thấy "như con thiêu thân lao vào kiếm tiền", nhưng cô vẫn cố gắng vì quan niệm Gia Bảo đang tuổi ăn tuổi học nên mẹ không những nuôi đủ mà phải nuôi con tốt. Từ năm 2010 về sau, cô gặt hái nhiều thành công trên con đường âm nhạc với nhiều hit như Mơ một hạnh phúc, Như vẫn còn đây, Giấc mơ ngày xưa, Yêu dấu theo gió bay, Điều em lo sợ, Nhật ký của mẹ... Ngoài ra, cô còn cho ra mắt hàng loạt album như Thiên sứ, Free 3:15 pm, Tằm tháng năm... Hiền Thục cũng trở thành một trong những gương mặt huấn luyện viên của cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên năm 2013.

Đến cuối năm 2015, Hiền Thục gây bất ngờ khi xuất hiện trong một chương trình ca nhạc do Tuấn Thăng thực hiện. Cả hai trò chuyện vui vẻ, cùng nhau đi ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chia sẻ với báo chí, Hiền Thục cho biết cô và "người cũ" đã dễ chịu với nhau hơn xưa rất nhiều. Cô muốn sống vui vẻ, hạnh phúc nên bằng lòng để quá khứ qua đi và không muốn suy nghĩ nhiều nữa. "Tôi trân trọng những điều xưa cũ vì nó đã làm nên một Hiền Thục như bây giờ", nữ ca sĩ tâm sự.

Ở tuổi 35, gần 15 năm sau khi bắt đầu cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, từ con số không, Hiền Thục đã trở thành người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp và hạnh phúc bên cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Theo chia sẻ của Hiền Thục, Gia Bảo năm nay học lớp 8, rất chăm ngoan, học giỏi, hiểu chuyện và có tính cách trầm tĩnh, kiệm lời chứ không nhí nhảnh, hồn nhiên như mẹ.

Hiền Thục cũng tìm được người đàn ông yêu thương mình và mang đến cho cô cảm giác bình yên. Cô cho biết đã hẹn hò được 12 năm nhưng không nghĩ chuyện giới thiệu người yêu cho mọi người vì đó là người đàn ông của riêng cô và cô cũng không cần hôn nhân. Giọng ca Nhật ký của mẹ tâm sự: "Trong tình cảm, người cho mình cảm giác không bao giờ buồn, thắc mắc hay khiến mình phải tìm một ai đó, luôn thấy ấm áp vậy là đủ với tôi".

