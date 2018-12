Hành trình dự thi Miss World của hoa hậu Trần Tiểu Vy

Ngay từ khi nhập cuộc Miss World, Tiểu Vy thể hiện một hình ảnh trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Ở phần thi đầu tiên là 'Dance of the world', người đẹp 18 tuổi bị cắt phần múa lửa trong tiết mục chầu văn vì đảm bảo an toàn. Điều này khiến phần trình diễn của Tiểu Vy trở nên đơn điệu hơn và bản thân cô cũng dự đoán không thể tiến xa.