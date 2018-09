Hành trình đến ngôi Quán quân The Voice 2017 của Ali Hoàng Dương

Tại đêm thi ngày 7/5, Ali Hoàng Dương gây ấn tượng khi thể hiện giọng hát và khả năng vũ đạo qua ca khúc 'Tell me why'. Phần trình diễn của Ali khiến huấn luyện viên thốt lên rằng cô không ngờ Ali có thể nhảy đẹp hơn dancer như vậy. Nữ ca sĩ 'Ngày mai' còn gợi ý Ali Hoàng Dương nên đi thi The Remix. Trong khi đó, Noo Phước Thịnh cho rằng Ali Hoàng Dương có đầy đủ tố chất của một ngôi sao giải trí.