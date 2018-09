Hàng trăm khán giả Myanmar chen lấn xin chữ ký của Huyền My

Hiện tại phim 'Bridge of Clouds' mà Huyền My góp mặt đang lọt top phim có nhiều khung giờ chiếu nhất tại quốc gia này. Cách đây không lâu khi trailer của tác phẩm được tung ra đã thu hút hơn 2 triệu lượt người xem trên fanpage, đồng thời tên Huyền My vào top tìm kiếm trên nhiều website.