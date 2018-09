Hàng loạt phim hay ra rạp vào tháng 1

Khán giả mong chờ được thưởng thức phần hai của 'The Hobbit', ' Walking with dinosaurs', 'Cô dâu đại chiến'... vào thời điểm Tết Nguyên đán.

The Hobbit: The desolation of smaug (tựa Việt: The Hobbit - Đại chiến với rồng lửa)

Khởi chiếu: 3/1

Thời lượng: 161 phút

Diễn viên: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage

Cuối năm 2012, The Hobbit: An Unexpected Journey, bộ phim đầu tiên trong series The Hobbit đã trở thành một “hiện tượng điện ảnh” khi đạt doanh thu hơn một tỷ USD. Ở phần hai sẽ ra mắt vào đầu tháng 1/2014, anh chàng Bilbo Baggin (Martin Freeman đóng) cùng pháp sư Gandalf (Ian McKellen đóng) và 13 chú lùn do chiến binh huyền thoại Thorin Oakenshield dẫn đầu, sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu của họ. Cả nhóm đã trải qua hàng loạt gian nan, thử thách để đặt chân được tới Lonely Mountain (Núi Cô Đơn). Và tại đây, họ phải đương đầu với kẻ thù nguy hiểm nhất, đó là con rồng lửa khổng lồ.

Giống như phần một, ở phần hai, bộ phim được quay theo công nghệ 3D bằng máy quay kỹ thuật số tân tiến với tốc độ lên tới 48 khung hình/giây, giúp hình ảnh trở nên chân thực và sống động. Với mức đầu tư khủng và dàn diễn viên tên tuổi, tác phẩm dẫn đầu phòng vé tại Mỹ trong dịp Noel và năm mới. (xem trailer)

The Secret life of Walter Mitty (Bí mật của Walter Mitty)

Khởi chiếu: 3/1

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Ben Stiller, Kristen Wiig, Jon Daly

The Secret Life Of Walter Mitty là truyện ngắn xuất bản vào năm 1939, rất được yêu thích và có sức ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại của tác giả James Thurber. Truyện kể về Walter Mitty, một nhà văn truyện tranh mơ mộng, luôn bí bách với cuộc sống hiện tại. Anh liên tục xin nghỉ làm để thỏa sức chìm đắm trong thế giới của những người hùng xuất chúng, các câu chuyện lãng mạn đắm say... Cho đến khi Mitty và nữ đồng nghiệp mà anh thầm yêu mến đứng trước nguy cơ đuổi việc, anh đã dấn thân vào một hành trình kỳ thú hơn bất cứ điều gì anh từng tưởng tượng.

Bị ảm ảnh bởi truyện ngắn này từ khi còn ngồi ghế trường trung học, ngôi sao hài Ben Stiller đã quyết định chuyển thể tác phẩm thành bộ phim hài thú vị. Tuy nhiên, để phù hợp với cuộc sống hiện tại, anh đã thay đổi nghề nghiệp cho nhân vật Walter Mitty thành nhân viên làm việc ở phòng phim âm bản của một tạp chí. Bản thân Ben Stiller cũng đảm nhận vai nam chính trong bộ phim. (xem trailer)

3D Tarzan (Tazan - Cậu bé rừng xanh)

Khởi chiếu: 3/1

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên lồng tiếng: Kellan Lutz, Spencer Locke, Trevor St. John

Tarzan - cậu bé rừng xanh - là nhân vật quen thuộc với hàng triệu khán giả trên thế giới từ nhiều thế kỷ trước qua bộ truyện của nhà văn Mỹ Edgar Rice Burroughs. Từ năm 1918 đến nay, các nhà làm phim đã cho ra đời rất nhiều phiên bản chuyển thể từ cuốn truyện, trong đó tác phẩm gần đây nhất là Tarzan vào năm 2009 của hãng Disney. Ngày 3/1 này, khán giả sẽ được thưởng thức phiên bản 3D của Tarzan qua bàn tay nhào lặn của đạo diễn người Đức Reinhard Klooss.

Câu chuyện bắt với tai nạn máy bay thảm khốc của vợ chồng doanh nhân John Greystoke tại một vùng xa xôi của châu Phi và chỉ riêng đứa con 3 tuổi John Jr. còn sống sót. Cậu bé được một con khỉ hiền lành tên là Kala mang về nuôi dưỡng và đặt cho cái tên mới - Tarzan. Sống trong bầy khỉ, Tarzan học cách phát triển tự nhiên và trở thành một thanh niên mạnh mẽ, độc lập. Năm 14 tuổi, lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một con người là cô gái Jane Porter xinh đẹp, dũng cảm, đang khám phá châu Phi cùng người cha. Trong lúc đôi bạn đang trở nên thân thiết, gần gũi, giám đốc điều hành William Clayton - người đã giành lấy công ty của cha Tarzan sau vụ tai nạn, đã phái một đội quân tới phá hoại khu rừng. Jane phát hiện ra âm mưu của William và trở thành mục tiêu của hắn. Với bản năng có được do loài khi nuôi dưỡng và trí tuệ của con người, Tarzan phải bảo vệ khu rừng nhiệt đới và người phụ nữ anh yêu. (xem trailer)

Paranormal activity: The marked ones (Paranormal activity: Vết cắn của quỷ)

Khởi chiếu: 3/1

Thời lượng: 84 phút

Diễn viên: Andrew Jacobs, Molly Ephraim, Richard Cabral |

Trong bữa tiệc bình thường ở Oxnard, California vào tháng 6/2012, một nhóm bạn đã vô tình ghi lại được khoảnh khắc một phụ nữ chết trong căn hộ. Họ bắt đầu điều tra, tìm thấy những đồ vật đi kèm với các nghi lễ ma thuật đen tối. Một thành viên trong nhóm khi thức dậy cũng phát hiện ra vết cắn trên cánh tay của mình và những quyền năng mà anh không thể giải thích với bất cứ ai. (xem trailer)

3D Walking with dinosaurs (Dạo bước cùng khủng long)

Khởi chiếu: 10/1

Thời lượng: 87 phút

Diễn viên lồng tiếng: Charlie Rowe, Karl Urban, Angourie Rice

Bộ phim sẽ đưa khán giả quay ngược thời gian để đến với vùng đất Alaska thời kỳ tiền sử. Hành trình thú vị đó xoay quanh câu chuyện về một gia đình khủng long thuộc loài Pachyrhinosaurus to lớn. Trong gia đình, chú khủng long Patchi luôn bị đánh giá thấp vì vóc dáng còi cọc, còn anh trai Scowler lại mạnh mẽ, chắc chắn trở thành thủ lĩnh của bầy đàn trong tương lai gần. Tuy nhiên, không ai có thể tưởng tượng được sẽ có một ngày Patchi với ý chí kiên cường, lòng quả cảm đáng nể phục, trái tim nhân hậu và đầu óc nhanh nhạy đã dẫn dắt bầy đàn vượt qua những khó khăn trong cuộc di cư đầy ắp nguy hiểm. (xem trailer)

Lone Survivor (Sống sót)

Khởi chiếu: 10/1

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách theo đánh giá của The New York Times, phim nói về 4 người lính đặc nhiệm hải quân thuộc đội Navy SEALs lừng danh của Mỹ. Họ phải thực hiện nhiệm vụ bí mật với mục tiêu vô hiệu hóa tên gián điệp cao cấp của Tabiban. Giữa bối cảnh bị phục kích bởi quân thù tại lãnh địa của người gười Kush theo đạo Hindu ở Afghanistan, họ đã trải qua những phút giây hiểm nguy, đối mặt với tử thần. (xem trailer)

Những người viết huyền thoại

Khởi chiếu: 10/1

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Hoàng Hải, Trương Minh Quốc Thái, Tăng Bảo Quyên

Ít có tác phẩm về đề tài chiến tranh nào của Việt Nam lại giành được nhiều lời khen từ giới chuyên môn như Những người viết huyền thoại. Bộ phim đã chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 và gặt hái hàng loạt giải thưởng: Bông Sen Vàng ở thể loại phim truyện nhựa xuất sắc, Nữ diễn viên xuất sắc, Kịch bản xuất sắc, Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc và Phim do khán giả bình chọn.

Nội dung phim kể về quá trình xây dựng đường ống dẫn dầu 5.000 km dọc đường Trường Sơn của hàng ngàn chiến sĩ để chuẩn bị cho những trận đánh lớn, thay vì cứ tiếp tục đánh du kích và nhỏ lẻ. Qua câu chuyện, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng muốn lột tả sự bi tráng, hào hùng nhưng cũng hết sức cảm động về sự cống hiến của một thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam. Dù sinh ra ở thời bình hay thời chiến, họ luôn ngẩng cao đầu, làm chủ bản thân. (xem trailer)

Cô dâu đại chiến 2

Khởi chiếu: 17/1

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Lan Phương, Bình Minh, Lê Khánh, Maya, Vân Trang, Yu Dương

Sau thành công của phần một, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục thực hiện phần hai của phim. Vẫn khai thác về đề tài cuộc chiến chinh phục lẫn nhau giữa đàn ông và đàn bà nhưng Victor Vũ đã tạo thêm nhiều tình huống hài hước nhằm tạo tiếng cười vui vẻ cho khán giả trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong phim, Lan Phương và Bình Minh là cặp tình nhân hạnh phúc và trải qua không ít sóng gió từ thời sinh viên để ở bên nhau. Tuy nhiên, với tính cách đa nghi, cô đã nhờ đến Hội Quả Phụ Áo Đen để truy tìm những bằng chứng phản bội của chồng sắp cưới, một quý ông hoàn hảo trong mắt các cô gái. Hội Quả Phụ Áo đen gồm 4 cô gái tinh quái: Quyên - đầu bếp quái chiêu (Lê Khánh), Mai Châu - bác sĩ quái dị (Vân Trang), Thu Huyền - cô giáo quái đản (Maya) và Quỳnh Vi - tiểu quái công nghệ (Yu Dương). (xem trailer)

Hai Lúa

Khởi chiếu: 17/1

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Trấn Thành, Thanh Nam, Don Nguyễn, Sella Trương, Phan Thị Mơ, Phương Mỹ Chi, Hoa hậu Diễm Hương, Tấn Beo...

Vì hoàn cảnh trái ngang, Hai Lúa (Thanh Nam) buộc phải dấn thân làm một cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ. Không chỉ phiêu bạt ở vùng sông nước và đồi núi, Hai Lúa còn…đi lạc qua tận đất nước Campuchia. Trong hành trình của mình, Hai Lúa còn có 2 người bạn đồng hành “cực…kì quặc”, và chính bộ ba này đã tạo nên đầy những tình huống dở khóc dở cười. Phim truyền tải thông điệp: "Sống thì phải chân thành, yêu thương mọi người và giúp nhau vượt qua khó khăn”.

Devil's due (Món nợ của quỷ)

Khỏi chiếu: 17/1

Thời lượng: 89 phút

Diễn viên: Allison Miller, Zach Gilford, Robert Belushi

Bộ phim bắt đầu bằng hình ảnh về cặp đôi mới cưới đang rất hạnh phúc. Sau kỳ trăng mật đầy ắp những hiện tượng kỳ bí, người vợ đã có thai đứa con đầu lòng sớm hơn kế hoạch. Trong khi quay lại hình ảnh về thời gian mang bầu, người chồng chú ý đến những biểu hiện kỳ quái của vợ mà anh nghĩ, đó chỉ là sự thay đổi bình thường về mặt tâm lý. Vài tháng trôi qua, mọi thứ đã chứng minh về sự chuyển đổi tăm tối từ trong chính cơ thể và tâm trí của người vợ. Đó cũng là khởi nguồn của những điều xấu xa và tội lỗi. (xem trailer)

11 A.M

Khởi chiếu: 17/1

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên: Jeong Jae Yeong, Kim Ok Bin, Choi Daniel

Tiến sĩ Jung Woo Suk (Jung Jae Young đóng) là một nhà khoa học đắm mình trong công trình nghiên cứu phát minh ra cỗ máy thời gian với hy vọng gặp lại người vợ đã mất. Khi dự án đứng trước nguy cơ bị ngừng tài trợ, bất chấp sự khuyên can của các đồng nghiệp, trong đó có nhà khoa học trẻ Ji Wan (Daniel Choi), Woo Suk vẫn quyết tâm cùng cô trợ lý thân cận Young Eun (Kim Ok Bin) chạy thử nghiệm dự án. Tuy nhiên, cỗ máy bị lỗi và đi đến thời điểm 11h sáng ngày hôm sau. Tại đây, anh chứng kiến toàn bộ quá trình các đồng nghiệp lần lượt bị sát hại, phòng thí nghiệm bị phá hủy. Anh quyết định trở về quá khứ để ngăn chặn vụ giết người này. (xem trailer)

Năm sau con lại về

Khởi chiếu: 18/1

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài, Lê Khánh, Quý Bình, Nhật Cường, Trường Giang...

Bộ phim hài của đạo diễn Trần Ngọc Giàu xoay quanh gia đình ông bà Lương (Thanh Thủy và Việt Anh đóng), với câu chuyện cười ra nước mắt về những người ưa sống hình thức. Con trai (Quý Bình) của họ về nước sau những năm học nước ngoài. Anh đưa về giới thiệu với gia đình cô con dâu giàu có nhưng tính cách lại "độc nhất vô nhị" (Lê Khánh). Vì không muốn bị con dâu coi thường, họ đã thuê nhà cao cửa rộng để ở và giả làm ông bà chủ nhà hàng. (xem trailer)

I, Frankenstein

Khởi chiếu: 24/1

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Aaron Eckhart, Bill Nighy, Miranda Otto

Phim lấy cảm hứng từ nhân vật phản diện huyền thoại nhưng đặt vào bối cảnh thế giới loạn lạc khi hai thế lực thiên thần bảo hộ và quỷ ác đang dấy lên một cuộc chiến khốc liệt giành lấy quyền lực tối thượng. Adam - con quái vật được tạo ra bởi bác sĩ Victor Frankenstein (Aaron Eckhart thủ vai) trở thành trung tâm của cuộc đấu giữa hai phe khi các thế lực khám phá ra bí mật của sự bất tử. (xem trailer)

Catch me (Bắt em đi)

Khởi chiếu: 24/1

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Kim Ah Joong, Joo Won, Cha Tae Huyn

Bộ phim hài lãng mạn là câu chuyện tình tréo ngoe của thanh tra tội phạm Lee Ho Tae (Joo Won) và nữ siêu trộm quyến rũ Yoon Jin Sook (Kim Ah Joong). Trong quá trình truy đuổi kẻ trộm giấu mặt, chàng thanh tra đã tìm thấy tình yêu của mình. Trớ trêu thay, người con gái anh yêu lại chính là nữ siêu trộm anh cần phải bắt giữ. Điều ít ai ngờ, hai người từng là mối tình đầu của nhau cách đây 10 năm. (xem trailer)

Cưới chạy

Khởi chiếu: 24/1

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Chí Tài, Việt Hương, Kim Hiền, Đông Dương, Hoàng Mập, Kiều Linh, Hữu Nghĩa...

Như nhiều nữ nhân viên văn phòng suốt ngày chăm chăm lo sự nghiệp, không để ý tới độ tuổi đang tăng dần mà ý trung nhân thì như “bóng chim tăm cá”, Phương Thùy (Kim Hiền đóng) thích sống độc thân và không tin vào đàn ông. Bị gia đình hối thúc phải có người yêu về ra mắt, cô đành phải tìm đến dịch vụ "cho thuê người yêu", liều thuê một chàng trai nhằm đối phó với gia đình. Cũng từ đây, thế giới "thuê yêu" muôn kiểu mở ra với nhiều cạm bẫy, cám dỗ và những hệ lụy phức tạp.

Cuộc chiến với chằn tinh

Khởi chiếu: 29/1

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Dương Cẩm Lynh , Nguyễn Ngọc Hiếu, Công Ninh, Duy Phương

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong suốt 3 năm sản xuất, đặc biệt là sự ra đi đột ngột của đạo diễn Hải Âu, nhưng cuối cùng bộ phim 3D chuyển thể từ câu chuyện cổ tích Thạch Sanh cũng được ra mắt khán giả vào dịp Tết này. Nội dung nói về cuộc chiến đánh chằn tinh cứu đất nước của những người hùng đất Việt xưa, trong đó nhân vật chính là Thạch Sanh. Với cây rìu thần trong tay, Thạch Sanh đã có màn chiến đấu không khoan nhượng với con chằn tinh to gấp 3 người thường, tu luyện lâu năm, da cứng như đá để cứu công chúa và đất nước. (xem trailer)

3D Monkey King (Đại náo Thiên cung)

Khởi chiếu 30/1

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Chung Tử Đơn, Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành, Trần Kiều Ân, Hà Nhuận Đông, Trương Tử Lâm, Lương Vịnh Kỳ

Phim là câu chuyện về cuộc đời của Tôn Ngộ Không trước chuyến tháp tùng Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Ngưu Ma Vương vì muốn đưa người vợ yêu là Thiết phiến công chúa và con trai Hồng hài nhi lên thiên đình nên đã xúi giục Tôn Ngộ Không tấn công triều đình. Do phạm tội đại náo thiên cung, Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm cho đến khi được Đường Tam Tạng giải thoát và theo ông đi thỉnh kinh. (xem trailer)

Quỳnh Như